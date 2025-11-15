Sociálna poisťovňa zvýši od januára 2026 úrazové dávky, poberatelia ich dostanú navýšené automaticky

Sociálna poisťovňa (SP) ohlásila, že od 1. januára 2026 zvýši viaceré úrazové dávky o 4,1 %. Zmeny sa dotknú úrazových rent, pozostalostných úrazových rent, jednorazových odškodnení, náhrad nákladov súvisiacich s liečením i náhrad pohrebných výdavkov. Zvýšenie bude automatické, poberatelia oň nemusia žiadať. SITA o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Zvýšenie úrazových dávok vychádza z medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvých deväť mesiacov roka 2025, podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Úrazové renty a ich pozostalostné varianty Sociálna poisťovňa prepočíta a zvýši automaticky, pričom prvé rozhodnutia o zvýšení začne zasielať už začiatkom januára 2026. Nové, vyššie sumy budú vyplácané prvýkrát v januári 2026.
Maximálna výška jednorazového odškodnenia pre manžela alebo manželku sa tak od 1. januára 2026 zvýši na 80 360,80 eura. Rovnako bude táto suma predstavovať maximálnu výšku úhrnu jednorazového odškodnenia pre nezaopatrené deti.
Maximálna hranica náhrady nákladov spojených s liečením dosiahne v rovnakom termíne sumu 40 181,10 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom bude zvýšená na 4 019,60 eura. Táto suma bude zároveň platiť ako maximálna hodnota úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.
Od 1. januára 2026 SP zvýši aj príspevok za prácu v obecnej polícii o 4,1 %, teda rovnako, ako sa zvýšia úrazové renty a pozostalostné úrazové renty. Poberatelia príspevku za prácu v obecnej polícii nemusia o nič žiadať. SP im prvýkrát príspevok vyplatí vo zvýšenej sume v januári 2026. Jeho sumu prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom januára 2026.