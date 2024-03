Slovensko vytvorí v tomto roku dlh takmer osem miliárd eur, SaS vyzýva Kamenického riešiť zlý stav financií (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministra financií Ladislava Kamenického, aby začal zlý stav verejných financií riešiť.

„Investori neveria našej vláde, neveria ministrovi financií, neveria ani vládou prezentovanej konsolidácii verejných financií,“ poznamenal tímlíder SaS pre verejné financie Marián Viskupič.

Konsolidácia je nereálna

Tohtoročná konsolidácia nie je reálna, pretože sa v plnej výške podľa Viskupiča znegovala novými výdavkami, ako bol rast platov vo verejnej správe, trináste dôchodky za približne 830 miliónov eur, či pomoc s hypotékami.

Druhým dôvodom je podľa Viskupiča to, že schválená konsolidácia je najhoršia možná, a teda je to zvýšenie daní, odvodov a poplatkov a na strane druhej žiadne šetrenie na výdavkoch štátu.

„Navyše, v tomto momente neexistujú žiadne relevantné informácie o plánovanej konsolidácii pre budúce roky,“ uviedol Viskupič.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kľúčová výzva pre Slovensko

Aktuálna správa OECD o Slovensku podľa neho jasne hovorí o tom, že „ozdravenie verejných financií je kľúčovou výzvou pre Slovensko, no aktuálny plán vlády na zníženie rozpočtového deficitu nebude stačiť na stabilizáciu verejného dlhu.“

OECD nás zároveň vystríha pred dôsledkami starnutia, čo by znamenalo nárast na dvojnásobok ročného HDP. Správa odporúča sťažiť odchod do predčasného dôchodku, motivovať matky čo najskôr sa vracať do práce, skrátiť dĺžku poberania dávok.

„A naše ministerstvo nerobí nič, len zavádza trináste dôchodky, čo situáciu vo verejných financiách ešte zhoršuje,“ povedal Viskupič.

Nebude to stačiť

Slovensko podľa jeho slov vytvorí tento rok dlh takmer 8 miliárd eur, aktuálne je vo výške 2,6 miliardy eur. Tento rok si plánuje Slovensko požičať 10 miliárd eur.

„No ani to nebude stačiť, pretože popri financovaní nového dlhu treba splatiť aj ten starý,“ vysvetľuje Viskupič. Znamená to podľa neho, že bude treba čerpať aj hotovostnú rezervu štátu.

Náklady na obsluhu dlhu budú podľa Viskupiča približne 1,36 miliardy eur. „To predstavuje šesť percent všetkých príjmov štátu a z nich sa bude splácať náš dlh,“ dodal Viskupič.