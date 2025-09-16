Slovensko predalo štátne dlhopisy za 512 miliónov eur

Slovensko opäť predávalo dlhopisy. V aukciách štyroch emisií štátnych bondov investori nakúpili slovenské cenné papiere za 512 mil. eur. Celkový dopyt pritom dosiahol 2,18 mld. eur.
Aukcia bude pokračovať nasledujúci deň nekonkurenčnou časťou, kde budú môcť investori nakúpiť slovenské štátne dlhopisy ešte za 92,4 mil. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Najvyššiu sumu v aktuálnych aukciách štát získal predajom dlhopisov splatných vo februári 2035, a to 229 mil. eur. Druhý najvyšší predaj zaknihovali dlhopisy splatné vo februári 2043 v sume 105 mil. eur. So sumou 97 mil. eur nasledovali dlhopisy splatné v júni 2033.
Ďalej to boli ešte dlhopisy splatné v apríli 2036 s predajom v objeme 81 mil. eur. Priemerný ročný akceptovaný výnos sa v závislosti od druhu emisie pohyboval od 3,19 % do 4,04 %.