Slovensko padá v rebríčku ekonomickej slobody, zaostáva za priemerom Únie aj za susednými krajinami

Najnovší rebríček Economic Freedom of the World 2025, ktorý vydáva kanadský Fraser Institute v spolupráci so slovenským Inštitútom slobody a podnikania (ISP), priniesol pre Slovensko nepríjemné zistenia.
Hoci globálne výsledky ukazujú, že ekonomická sloboda vo svete od roku 2020 nepretržite klesá, čo je dôsledok pandémie, vojnových konfliktov, rastúcej inflácie aj protekcionizmu, Slovensko sa v tomto trende pridalo k horšie výkonným krajinám. V celkovom hodnotení obsadilo 49. miesto so skóre 7,33 bodu, čo znamená pokles oproti predchádzajúcim rokom.
Hodnotenie krajín podľa piatich oblastí
„Slovensko stráca konkurencieschopnosť kvôli rastúcim reguláciám a nedostatkom v právnom systéme. V súboji o vytváranie priaznivých podmienok pre podnikanie a investície zaostávame za mnohými krajinami EÚ, nehovoriac o lídroch v globálnom meradle,“ konštatoval Ján Oravec, predseda ISP, ktorý je partnerom Fraser Institute pre Slovensko.
Slovenská ekonomika stojí pred nepríjemnou pravdou, ťarchu krajiny nesú na pleciach necelé dva milióny ľudí
Rebríček hodnotí 165 krajín podľa piatich oblastí, a to veľkosť štátneho aparátu, právny systém a ochranu vlastníctva, stabilitu meny, slobodu medzinárodného obchodu a regulačné prostredie. Slovensko sa najviac prepadlo v hodnotení veľkosti vlády a výdavkov, kde skončilo až na 108. mieste so skóre 6,25.
V právnom systéme dosiahlo 40. miesto, v stabilite meny 67. miesto, v reguláciách 57. miesto. Jedinou jasnou výhodou zostáva otvorenosť voči medzinárodnému obchodu, kde sa Slovensko umiestnilo na 29. priečke.
Slovensko zaostáva za priemerom EÚ
Globálnym lídrom v ekonomickej slobode zostáva Hongkong (8,55 bodu), nasledovaný Singapurom, Novým Zélandom, Švajčiarskom a USA. Slovensko tak nielenže zaostáva za priemerom Európskej únie, ale aj za susednými krajinami, ako je Česko (29. miesto) či Rakúsko (33. miesto).
Predbehlo síce Maďarsko (61. miesto) a Poľsko (76. miesto), no aj naďalej sa drží len v druhej polovici rebríčka. Autori správy upozorňujú, že pokles ekonomickej slobody má priamy dosah na životnú úroveň.
„Ekonomická sloboda je kľúčom k prosperite, ale v nepredvídateľnom svete ju ohrozujú rastúce regulácie a obchodné bariéry,“ uviedol spoluautor správy Robert Lawson.
Posun z pozície priemerného hráča
Podľa dát Fraser Institute krajiny s vyššou mierou ekonomickej slobody vykazujú nielen vyšší HDP na obyvateľa, ale aj lepšie sociálne a environmentálne výsledky, od dlhšej očakávanej dĺžky života, cez nižšiu detskú úmrtnosť až po vyššiu spokojnosť obyvateľov so životom.
Slovensko sa ocitá v nebezpečnej pasci, ľudia platia vysoké dane a odvody za podpriemerné služby
Pre Slovensko je preto otázkou, či sa dokáže posunúť z pozície priemerného hráča medzi krajiny, ktoré ekonomickú slobodu dokážu pretaviť do dlhodobo udržateľného rastu. Bez zásadnej zmeny prístupu k reguláciám, právnemu štátu a úlohe štátu v ekonomike to však podľa analytikov nebude možné.