RRZ nesprávne prezentuje údaje o štátnom rozpočte, podľa Kamenického ministerstva má prestať politizovať

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) opätovne vyzýva Radu pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a jej predstaviteľov, aby prestali do odbornej problematiky verejných financií vnášať politiku.

Podľa MF SR pokračuje stav, keď sú zo strany RRZ a následne niektorých opozičných politikov, účelovo a nepravdivo prezentované údaje o štátnom rozpočte. Ministerstvo tak reaguje na vyjadrenie RRZ, že schválený rozpočet verejnej správy zhoršuje dlhodobú udržateľnosť.

Argumenty nie sú relevantné

Podľa predsedu rady Jána Tótha, mu chýbajú opatrenia, ktoré by znížili vysoký deficit. Zároveň podľa RRZ rozpočet nebol zostavený v súlade s výdavkovými limitmi a pre nárast daňovo-odvodového zaťaženia sa zužuje priestor pre budúcu príjmovú konsolidáciu.

MF SR argumenty RRZ nepovažuje za relevantné, keďže vychádzajú z rozdielnych makroekonomických a daňovo-odvodových prognóz. Na túto skutočnosť a zásadné rozdiely upozorňuje MF SR opakovane pri odborných diskusiách a aj rokovaniach Výboru NR SR pre financie a rozpočet.

Ide najmä o problematiku dlhodobej udržateľnosti verejných financií, výdavkových limitov, konsolidácie, vývoja deficitu a dlhu, ako aj základných národných a medzinárodných rozpočtových pravidiel.

Dlhodobý proces

Podľa MF SR je stabilizácia verejných financií dlhodobý proces a to zvlášť, po období enormného nárastu deficitu a dlhu počas predchádzajúcich troch rokov. MF SR neeviduje, že by v tom čase RRZ zvýšenou aktivitou vyzývala vládnych predstaviteľov k rozpočtovej zodpovednosti tak, ako to robí dnes.

„Trajektóriu vývoja verejných financií nie je možné zmeniť v priebehu rozpočtového obdobia jedného kalendárneho roka a dostať verejné financie z pásma vysokého rizika do pásma stredného rizika tak, ako to prezentujú predstavitelia RRZ,“ dodáva ministerstvo.

MF SR v samotnom schválenom Návrhu rozpočtu verejnej správy prezentovalo jasný plán a postupnú konsolidáciu.

Nová vláda – nové limity výdavkov

„V rozpočte sú zapracované konsolidačné opatrenia na úrovni 1,5 mld. eur. Cieľom je do roku 2027 dostať deficit verejných financií pod 3 percentá HDP. Tento záväzok je nespochybniteľný, aj keď sa o to predstavitelia RRZ snažia,“ konštatuje MF SR, podľa ktorého zástupcovia RRZ nesprávne a nekorektne prezentujú aj limity verejných výdavkov na roky 2023 až 2025.

MF SR nesúhlasí s názorom RRZ, že limit verejných výdavkov z februára 2023 zostáva v platnosti pre rozpočet 2024-2026. Inštitút limitu verejných výdavkov je postavený na princípe nová vláda – nové limity výdavkov.

Návrh výdavkových limitov predložený RRZ do NR SR zároveň nie je podľa stanoviska MF SR zostavený na rovnakých predpokladoch, ako rozpočet verejnej správy, a to najmä z dôvodov rozdielnych makroekonomických a daňovo-odvodových prognóz.

Neberie do úvahy schválený zákon

„RRZ neuvažuje s rovnakými jednorazovými vplyvmi, neberie do úvahy schválený zákon ohľadom ozdravenia verejných financií, pri niektorých tituloch schválenej legislatívy nezohľadňuje vplyvy z analýz v rovnakej miere, ako štátny rozpočet schválený NR SR,“ doplnilo ministerstvo.

V súvislosti s riešením problematiky výdavkových limitov MF SR opätovne zdôrazňuje, že je v záujme rezortu financií zosúladiť národný regulačný rámec s novými fiškálnymi pravidlami EK.

Na základe všetkých týchto skutočností MF SR opakovane vyzýva RRZ, aby jej zástupcovia prestali politizovať problematiku verejných financií.