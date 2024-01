Ekonomika by podľa Kamenického mohla v tomto roku rásť, treba si však dať pozor na „bublajúce problémy“

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) očakáva v tomto roku oživenie ekonomiky. V nadväznosti na očakávané mierne oživenie ekonomického rastu u hlavných obchodných partnerov Slovenskej republiky v Európskej únii je pravdepodobné mierne zrýchlenie rastu aj pre slovenskú ekonomiku.

Čakajú nás veľké výzvy

„Tento rok bude rokom veľkých výziev, ale aj kumulácie neriešených problémov. Musíme sa vrátiť do štandardnej situácie, najmä v medzinárodnom obchode,“ povedal na štvrtkovej konferencii predseda komory Peter Mihók.

Ako vo svojom vystúpení uviedol minister financií SR Ladislav Kamenický, Slovensko čakajú veľké výzvy, a to nie len našu krajinu, ale celú eurozónu. Hovorí sa podľa neho veľa o konkurencieschopnosti.

„To považujem za zásadné,“ uviedol Kamenický. Slovenská ekonomika je totiž veľmi otvorenou ekonomikou a sme jedna z najpriemyselnejších krajín. Preto je potrebné sa pozerať aj na to, čo sa deje v zahraničí u našich obchodných partnerov. To má dopad aj na Slovensko. Avšak Kamenický predpokladá, že slovenská ekonomika by mala v tomto roku mierne rásť.

„No niektoré veci nám bublajú a dúfam, že nevybublú natoľko, aby sme sa dostali do problémov,“ doplnil Kamenický.

Rozhodujúci bude aj domáci dopyt

V prípade realizácie základného scenára prognózy by mala slovenská ekonomika v tomto roku v medziročnom porovnaní podľa prognózy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zrýchliť svoj rast z 1,3 % na 1,7 %. Za pozitívum, podobne ako pri vývoji externého prostredia, SOPK označila očakávané pokračovanie stabilizácie cien energií a celkovo cien výrobných vstupov.

V tomto roku k zrýchleniu rastu slovenskej ekonomiky pravdepodobne prispeje podľa komory najmä domáci dopyt. Na rozdiel od minulého roka predpokladá medziročný rast spotreby domácností aj verejnej správy. S rastom spotreby počíta aj Kamenický. SOPK očakáva tiež pokračovanie rastu investícií, aj keď miernejším tempom ako vlani.

Vzhľadom na očakávané oživenie na kľúčových exportných trhoch Slovenskej republiky by sa malo prejaviť aj obnovenie rastu exportu. Avšak z hľadiska dopadu čistého exportu na rast hrubého domáceho produktu bude tento efekt podľa komory kompenzovaný rýchlejším rastom dovozu, ktorý bude kryť rast domáceho dopytu.