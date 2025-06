Psychická záťaž, hádky aj strata dôvery. Dlhy po splatnosti ničia vzťahy tisíckam Slovákov

Viac ako štvrtina zadlžených Slovákov, až 27,9 percenta, priznáva, že dlhy po splatnosti negatívne ovplyvňujú ich vzťahy s rodinou a priateľmi. Vyplýva to z prieskumu inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko realizovaného agentúrou AKO. Každý desiaty dlžník bojuje s pocitmi depresie, osem percent zažíva stres, nervozitu alebo strach.

Viac ako 12 percent respondentov priamo potvrdilo, že im dlh po splatnosti narušil medziľudské vzťahy, pričom takmer osem percent zažíva neustále hádky a 4,2 percenta stratilo dôveru svojich blízkych.

Zlé dlhy nevznikajú len neplatením, ale aj neuváženými výdavkami

Dlhy po splatnosti tak nie sú iba finančným problémom. „Je preto dôležité venovať pozornosť finančnej gramotnosti a predchádzaniu vzniku zlých dlhov,“ uvádza riaditeľ EOS KSI Slovensko Peter Dvornák. Zlým dlhom môže byť napríklad aj zaplatenie dovolenky, ktorá presahuje finančné možnosti jednotlivca.

Prieskum ukázal, že najviac sú vzťahovými dopadmi zadlženia postihnutí samoživitelia s jedným dieťaťom a dospelí žijúci u rodičov bez finančného podielu na domácnosti. „U dospelých žijúcich u rodičov sa často kumuluje pocit závislosti a výčitiek, čo môže prehlbovať napätie a narúšať vzťahy. Samoživitelia zasa nesú všetku finančnú záťaž sami a žijú v citlivej situácii, kde každý výdavok predstavuje tlak na rozpočet,“ konštatuje výkonný manažér spoločnosti Peter Čanda.

Na zadlženie často vplýva nízke vzdelanie a región

Najviac sú narušením vzťahov postihnutí ľudia so základným vzdelaním z Prešovského a Trenčianskeho kraja, no negatívne dopady uvádzajú aj domácnosti s príjmom do 1 800 eur. Až 11,3 percenta respondentov s dlhmi priznalo, že si požičali práve na dovolenku.

„Oddych na dovolenke je dôležitý pre duševné zdravie, no jej financovanie by nemalo ohroziť finančnú stabilitu jednotlivca ani celej domácnosti. Oveľa rozumnejšie je zvoliť lacnejšiu alternatívu, plánovať vopred a vytvárať si finančnú rezervu, než si požičiavať a neskôr čeliť riziku zadlženia či dlhovým pascám, a s tým spojenému tlaku na vzťahy a duševné zdravie,“ radí na záver za EOS KSI Slovensko riaditeľ Peter Dvornák.