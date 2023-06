Pripomíname: Od júla dve banky zvýšia poplatky niektorých služieb

Každoročne sa hovorí o zdražovaní služieb bánk. Rozsah zvyšovania cien je zakaždým rozmanitý. Aj v tomto roku banky pristupujú k zmenám svojich cenníkov.

Upravujú poplatky za vedenie účtu, za výbery z bankomatov a za služby, ktoré ľudia vykonávajú priamo v pobočke. Cieľom je odradiť klientov od služieb, ktoré banke prinášajú pomerne vysoké náklady. Ak klienti bánk začnú viac využívať internetbanking a platobné karty na platby, vedia sa viacerým poplatkom ľahko vyhnúť.

Od júla budú v platnosti nové cenníky dvoch veľkých bánk pôsobiacich na Slovensku. Ide o Slovenskú sporiteľňu a VÚB banku.

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa mení podmienku pre minimálnu výšku platieb kartou pre získanie účtu bez poplatku. Zmena sa bude týkať bezhotovostnej platby platobnou kartou vo výške minimálne 350 eur, aktuálne je to ešte suma 250 eur. Podmienky na získanie zľavy z poplatku za vedenie účtu pre účet pre mladých klientov a seniorských klientov ostávajú nezmenené.

O desať eur na 40 zdražie urgentný prevod zadaný na pobočke. Poplatok za vklad hotovosti na účet sa zvýši o jedno euro na štyri eurá. Stúpnu aj poplatky za spracovanie mincí.

Zmena sa dotkne aj výberu hotovosti z bankomatu. Za výber z bankomatu Slovenskej sporiteľne a z bankomatu finančnej skupiny Erste poplatok stúpne z 0,20 eura na 0,25 eura. Za výber z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP pri výbere eur bude poplatok 3,50 eura, aktuálne je to ešte poplatok tri eurá. Bezhotovostná platba za tovar a za služby zdražie z 0,20 eura na 0,25 eura.

„Platby kartou, ako aj výbery z našich bankomatov sú bezplatné pre drvivú väčšinu našich klientov, ktorí majú rôzne druhy SPACE účtu. Poplatky sa týkajú iba SPACE účtu MINI, Sporožíro senior, základného bankového produktu alebo účtu so základnými funkciami,“ doplnila sporiteľňa.

Pri investíciách Slovenská sporiteľňa zaviedla nový poplatok za vedenie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie vo výške 30 eur ročne. Poplatok sa platí bez ohľadu na množstvo, menovitú hodnotu a trhovú hodnotu akcií jednoduchej spoločnosti na akcie.

Zmeny sadzobníka si môžete pozrieť tu.

VÚB banka

V rámci balíčkového účtu VÚB, v ktorom sú určované podmienky odmeny za vernosť, sa mesačný objem kreditných transakcií pri prvom type účtu zvýši z pôvodných 500 eur na 700 eur. Pri druhom type účtu to stúpne z 1 000 eur na 1 200 eur. Zároveň platí, že klient musí aspoň raz do mesiaca využiť internetbanking alebo mobilnú aplikáciu.

Zostatky na vkladových účtoch, sporiacich účtoch alebo investíciách musia byť mesačne aspoň na úrovni 13-tisíc eur, aktuálne je to ešte suma 10-tisíc eur. Zasielanie výpisov poštou zdražie z 2,50 eura na 3,20 eura.

Od júla zároveň pribudne v cenníku nový poplatok 10 eur za vystavenie potvrdenia o účte na základe žiadosti klienta v internetbankingu alebo cez mobilnú aplikáciu. Obmedzenie disponovania s vkladom na účte, resp. zriadenie vinkulácie dohodou alebo dodatkom k zmluve o účte na základe žiadosti klienta v súvislosti s poskytnutím úveru na bývanie bude za poplatok 125 eur. Aktuálne je to ešte 80 eur.

Klientom taktiež zdražejú vklady hotovosti na účet, ako aj výbery hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta, či prevody a inkasá uskutočňované na pobočke banky. Stúpne aj poplatok za prevod bankovým šekom mimo Slovenska, či urgentné prevody na pobočke.

Od júla zároveň pribudne poplatok za plastovú kreditnú kartu. V závislosti od jej typu to bude od 0,25 eura do 0,50 eura na mesiac. Zdražejú aj služby k platobným kartám na pobočke.

Zmeny sadzobníka si môžete pozrieť tu.

Ako získať bezplatný účet

Na trhu stále existuje možnosť mať v banke bezplatný účet, no treba na to splniť rôzne podmienky. Jedna z tých častých je, že je potrebné mať na bankovom účte úspory vo výške niekoľko tisíc eur. Banky zároveň chcú, aby klient svoj účet aktívne používal. Čo znamená, že mu na účet chodí pravidelný príjem a ten míňa prostredníctvom platobnej karty alebo trvalých príkazov.

Tie peniaze, ktoré by inak klient zaplatil na bankových poplatkoch, môže použiť napríklad na sporenie. Za niekoľko rokov to môže byť slušná suma. Netreba totiž očakávať, že banky svoje poplatky budú znižovať. Ak nás doposiaľ bankový účet stál mesačne napríklad 5 eur, pri získaní toho bezplatného tak ušetríme každoročne 60 eur.

Viaceré prieskumy už ukázali, že väčšina ľudí by uvažovala nad zmenou súčasnej banky v prípade, že by výrazne zvýšila poplatky za vedenie bežného účtu. Avšak, ako pri každom podnikaní, a teda aj v tomto prípade platí, že banky nie sú charita. Banky sú navyše zaťažené viacerými regulačnými obmedzeniami a opatreniami, a to si vyžaduje náklady.

Niektorí ľudia nedôverujú internetovým bankám. Zdôvodňujú to tým, že nemajú kamenné pobočky. Avšak bankám s kamennými pobočkami vyčítajú vysoké poplatky. Pobočka niečo stojí, rovnako ako personál v nich.