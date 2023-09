Prípad znásilnenej študentky. Na čo má poškodená nárok, ak je poistená alebo chce podať civilnú žalobu?

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Niekto sa s nepríjemným zážitkom vyrovná, inému spôsobí dlhodobé problémy. Nie raz je potrebná pomoc odborníkov.

Medzi traumatické udalosti sa radí napríklad aj znásilnenie. Nie je to tak dávno, čo Slovenskom otriasla správa o prešetrovaní trestného činu znásilnenia 22-ročnej dievčiny v bratislavskej Petržalke. Našli ju intoxikovanú s bodnoreznými ranami.

Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale poškodená osoba má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.

Kedy poisťovňa prepláca odškodnenie?

Ako povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, pri životnom poistení poisťovňa neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu alebo len nešťastnou náhodou. Jedinou výnimkou je, ak klient spáchal úmyselný trestný čin alebo dokázateľne prispel k tomu, že ho napadli, napríklad očividným provokovaním. V takom prípade môže poisťovňa krátiť poistné plnenie v zmysle všeobecných poistných podmienok.

Pokiaľ je klientkou poisťovne obeť, napríklad v aktuálnom medializovanom prípade študentka, a má životné poistenie, poisťovňa rieši ako poistnú udalosť konkrétny dopad na zdravie či život poistenej obete trestného činu. A akonáhle sa splnia podmienky na poistné plnenie pri konkrétnych rizikách, tak poisťovňa vypláca finančné odškodnenie.

„V prípade unesenej a znásilnenej študentky prichádza z pohľadu životného poistenia do úvahy plnenie denného odškodného za pobyt v nemocnici, čas nevyhnutného liečenia úrazu a trvalých následkov úrazu, ako aj denná dávka v čase práceneschopnosti, čiže počas liečenia. Všetky následky násilných udalostí chápe poisťovňa ako úraz, tým pádom pre poistné plnenie prichádzajú do úvahy všetky poistné riziká, ktoré súvisia s úrazom a jeho liečením,“ vysvetľuje Búlik.

Prešetrovanie je dôkladné

Ako pokračoval riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrik Szabó, postup pri prešetrovaní poistnej udalosti bude podobný ako napríklad pri dopravnej nehode, pri ktorej by sa niekto zranil. To znamená, že klientka vyplní poistné hlásenie a zdokladuje poistnú udalosť. Poisťovňa si od nej vypýta potrebné podklady, ako je záznam polície o príčine vzniku udalosti, lekárske správy, potvrdenie o hospitalizácii, prípadne aj ďalšiu zdravotnú dokumentáciu. „Tak ako pri každej poistnej udalosti, je dôležité nahlásiť poistnú udalosť čo najskôr a komunikovať s poisťovňou,“ upozornil Szabó.

Pri poistení liečenia úrazu a dennej dávky v čase práceneschopnosti bude poisťovňa potrebovať podľa Búlika potvrdenie od lekára o trvaní práceneschopnosti, pri dennom odškodnom za pobyt v nemocnici zase prepúšťaciu správu z nemocnice s uvedením trvania hospitalizácie. Pri hodnotení stupňa trvalého poškodenia zdravia, čiže pri poistnom plnení z poistného rizika trvalých následkov, poisťovňa zapája revíznych a odborných lekárov pre posúdenie stupňa poškodenia. Od neho sa potom odvíja výška poistného plnenia.

Ako doplnil Szabó, výluka pri poistnom plnení sa vzťahuje na útočníka, ktorý spácha úmyselný trestný čin. Čiže ak by sa pri trestnom čine útočník zranil a nahlásil by poistnú udalosť, poisťovňa by mu nevyplatila poistné plnenie. Ale na klientku, nevinnú obeť, sa výluka nevzťahuje.

Možnosťou je aj civilná žaloba

Okrem poistného plnenia zo životného poistenia má poškodená študentka, alebo ktokoľvek, kto sa stane obeťou trestného činu, právo žiadať na súde od páchateľa odškodnenie za spôsobenú ujmu na zdraví, resp. nemajetkovú ujmu, čiže psychickú traumu, znížené spoločenské uplatnenie a podobne. Kľúčové pre civilnú žalobu je podľa Búlika právoplatné odsúdenie páchateľa a takisto všetky doklady o dĺžke liečenia a spôsobenom poškodení zdravia.

Práva ako aj podmienky pre získanie odškodnenia upravuje zákon o obetiach trestných činov. Celková suma odškodnenia pri ujme na zdraví nesmie v jednotlivom prípade presiahnuť 50-násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie kalendárneho roka, v ktorom sa stal trestný čin. Čo je pre tento rok 35-tisíc eur, keďže minimálna mzda je na úrovni 700 eur.

No ak páchateľ niekoho zabil, obeť, resp. pozostalí majú nárok na vyplatenie odškodnenia vo výške 25-násobku, teda 17 500 eur. Ak páchateľ zabil rodiča maloletého a ten je pozostalý, tak má nárok na 50-násobok, čiže opäť 35-tisíc eur.

Pri trestnom čine obchodovania s ľuďmi, pri znásilnení, zneužívaní, týraní blízkej osoby, či nedobrovoľnom zmiznutí, má obeť nárok aj na vyplatenie odškodnenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu vo výške 10-násobku sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie kalendárneho roka, v ktorom sa stal trestný čin.

Treba podať žiadosť

O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca na základe písomnej žiadosti obete násilného trestného činu ministerstvo spravodlivosti. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronickej služby alebo papierovou formou. Žiadosť je možné doručiť ministerstvu už po začatí trestného stíhania, najneskôr však do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku alebo trestného rozkazu.

Ministerstvo je povinné rozhodnúť o žiadosti do štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Táto lehota sa predlžuje o čas od vyžiadania súčinnosti alebo dokladov nevyhnutných pre rozhodnutie do ich poskytnutia od príslušných orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iných osôb.