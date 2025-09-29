Pred Pellegriniho palácom sa objavili prázdne kočíky, Demokrati tak varujú prezidenta pred dôsledkami konsolidácie – VIDEO

Konsolidácia na úkor najslabších zničí budúcnosť Slovenska. Upozornila na to strana Demokrati, ktorá vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby zákon nepodpísal a vrátil ho do parlamentu. Demokrati upozorňujú, že konsolidácia cieli na rodiny a vláda tak konsoliduje na úkor tých najslabších, živnostníkov či invalidných dôchodcov.
Demokrati na nástrahy konsolidácie upozornili priamo pred prezidentským palácom, kde symbolicky prišli s prázdnymi detskými kočíkmi. Chceli tak ilustrovať, že podpísanie konsolidácie prezidentom bude mať závažné dopady na ohrozené skupiny, najmä na rodiny.
Protest s prázdnymi kočíkmi
„Hovorili ste, že budete prezidentom všetkých ľudí. Tých ľudí, ktorých opäť zasiahne konsolidácia a mnohých doslova položí na kolená. Hovorím najmä o matkách samoživiteľkách, živnostníkoch a tiež ľuďoch na invalidnom dôchodku. Koniec-koncov, aj váš minister práce Erik Tomáš priznal, že návrh je zlý a treba ho prerobiť,“ zdôraznil podpredseda strany Juraj Šeliga.
Demokrati prezidenta vyzvali, aby návrh vrátil do parlamentu s ráznymi pripomienkami a ochránil už teraz ohrozených občanov. Šeliga upozornil, že konsolidácia prinesie drastické zvýšenie odvod a likvidačné podmienky pre podnikateľov. „Tisíc eur naviac pre živnostníkov je likvidačné a mnohí toľko ani nevyrobia. Odvody zamestnancom vyššie o 200 až 300 eur ročne sú nožom do chrbta pre podnikateľov aj celú ekonomiku,“ povedal Šeliga, podľa ktorého je vrátenie návrhu do parlamentu jediná možnosť, ako ľudí ochrániť.
Vláda siaha na rodiny, no na sebe nešetrí
Monika Podhorány Masariková (Demokrati) upozornila na konkrétny priamy dopad konsolidácie na slovenské rodiny. Zdôraznila, že ak zákon prejde, detské kočíky zostanú prázdne, pretože si rodičia nebudú môcť dovoliť dieťa.
„To nie je strašenie, ale realita, ktorú už dnes cítime: menej detí na ihriskách, prázdne škôlky a starnúce Slovensko. Namiesto vrúcnych statusov na Deň matiek potrebujú rodiny od štátu reálnu pomoc. Preto vyzývam prezidenta Pellegriniho, aby tento zákon vrátil do parlamentu,“ vyhlásila Podhorány Masariková. Demokrati dodali, že vláda siaha na rodiny, ktoré už dnes žijú z mesiaca na mesiac, no na sebe nešetrí. Konsolidácia je tak podľa Demokratov priamym ohrozením budúcnosti Slovenska.