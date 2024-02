Používanie fotovoltickej elektrárne nesie so sebou aj riziká. Na čo si dávať pozor v rámci poistenia?

Boom fotovoltických elektrární. Tak možno nazvať situáciu, ktorá nastala v období zvyšovania cien energií. Ľudia pri pohľade na faktúry premýšľajú ako ušetriť a hospodáriť efektívnejšie. Preto na strechách rodinných domov, ale aj administratívnych či obecných budov pribúdajú solárne panely, na ktoré sa dajú získať aj dotácie. Riaditeľ pre neživotné poistenie z FinGO.sk Jaroslav Krajňák pripomína, že fotovoltiku je potrebné aj poistiť.

„Často ľudia zabúdajú na to, že po inštalácii fotovoltiky by mali aktualizovať aj svoje poistenie nehnuteľnosti a navýšiť si poistnú sumu o hodnotu solárnej elektrárne,“ hovorí Krajňák. Dôležité je však aj porovnávať. Poisťovne totiž majú rôzne podmienky technických rizík ako sú prepätie, podpätie, skrat a nepriamy úder blesku, ktoré sú pri solárnych elektrárňach dôležité. „Odporúčam zvoliť si poisťovňu, ktorá má najvyšší limit poistného plnenia pre tieto riziká,” radí Krajňák.

Pozor na podpoistenie

Solárne panely môžu zvýšiť hodnotu domu či iného objektu aj o desiatky tisíc eur. Po pripočítaní inflácie poistná udalosť môže priniesť väčšie problémy ako sa na prvý pohľad môže zdať. „Ak klient nehnuteľnosť už má poistenú, určite by mal vo svojej poistnej zmluve aktualizovať poistnú sumu. Keby ju nenavýšil, hrozilo by mu podpoistenie a v prípade poistnej udalosti mu poisťovňa môže vyplatiť menej peňazí ako bude potrebovať,” objasňuje Krajňák.

Na Slovensku je podľa neho podpoistená drvivá väčšina rodinných domov a bytov, ale aj firemných či obecných budov. Je dobré, aby si klienti skontrolovali poistné zmluvy nielen po rekonštrukcii či inom spôsobe zvýšenia hodnoty nehnuteľností, ale pravidelne aspoň každé dva až tri roky. Podpoistenie vzniká aj vplyvom rastu cien realít a inflácie.

Podľa odborníka ak si človek zvýši poistnú sumu o hodnotu fotovoltiky, ročné poistné ho vyjde len o pár eur viac. „Napríklad komplexné poistenie nehnuteľnosti pre rodinný dom v hodnote 150 000 eur stojí od 80 do 210 eur, v závislosti od poisťovne. Ak si klient namontuje fotovoltiku za 10 000 eur, po navýšení poistnej sumy na 160 000 eur ho ročné poistné bude stáť len o 2 až 6 eur viac. Ak by jeho fotovoltická elektráreň mala vyššiu hodnotu, napríklad 20 000 eur, pri poistnej sume 170 000 eur ročne za poistku zaplatí od 85 do 221 eur,” vyčíslil Krajňák.

Môže vzniknúť skrat či požiar

Medzi klasické riziká súvisiace s používaním fotovoltickej elektrárne patrí prepätie a podpätie, ktoré môžu viesť k skratu elektromotora a vyhoreniu systému. Takisto môže nastať technická porucha systému. Solárne panely sa nevyhýbajú ani pôsobeniu živlov ako je víchrica, krupobitie, priamy úder blesku, požiar či výbuch.

Živly ako aj technické riziká majú poisťovne v základnom balíku poistenia, takže ich netreba podľa Krajňáka pripoisťovať zvlášť. „No pozor na to, nie všade vám poistia fotovoltiku v dostatočnej výške. Niektoré poisťovne majú pri technických rizikách fixný limit plnenia napríklad do sumy 1 000 eur, iné poskytujú percentuálne plnenie aj do 100 % z poistnej sumy. Rozhodne odporúčam, aby si klient zvolil poisťovňu, ktorá pri technických rizikách uplatňuje percentuálne plnenie. Je predsa rozdiel, či mu napríklad po vyhorení fotovoltiky poisťovňa vyplatí 1 000 eur alebo 20 000 eur,” radí Krajňák.

Konkrétny spôsob inštalácie panelov a ich presné umiestnenie sú z pohľadu poistenia takisto dôležité. Ak si nainštalujete solárne panely na strechu domu, poisťovňa ich automaticky berie ako stavebnú súčasť nehnuteľnosti a zaráta ich do celkovej hodnoty nehnuteľnosti. No ak by ste mali panely na vedľajšej stavbe, napríklad na samostatne stojacej garáži, môžu sa na ňu vzťahovať iné poistné podmienky.

Môže sa stať, že aj samotná fotovoltika spôsobí požiar. Je potrebné myslieť aj na toto riziko. Navyše, požiar sa môže rozšíriť aj mimo váš dom a pozemok na susednú stavbu, prípadne do okolitého lesa a podobne. Riziká, kedy škodu nechtiac spôsobíte tretej strane, pokrýva poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. „Pri poistení bývania vždy odporúčam zvoliť kombináciu poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti,“ uzavrel Krajňák.