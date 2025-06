Slovenské hypotéky patria v eurozóne medzi drahšie, pokles úrokových sadzieb však naštartoval ich rast

Pokles úrokových sadzieb, najmä od jesene 2024, výrazne zvýšil dopyt po úveroch na bývanie. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v májovej správe o finančnej stabilite. Domácnosti využívajú priestor, ktorý im vytvoril rast reálnych miezd a nízka nezamestnanosť, pričom do popredia sa dostávajú aj očakávania ďalšieho znižovania sadzieb a rastu cien nehnuteľností.

Počet hypoték rastie

Medziročný rast hypoték zrýchlil k aprílu 2025 na 4,7 %. Je to najvyššia hodnota od septembra 2023. Počet aj priemerná výška nových hypoték rastie naprieč všetkými vekovými skupinami, pričom viac ako polovicu nových hypoték získavajú klienti, ktorí už hypotéku mali.

Oživenie hypotekárneho trhu zastavilo predchádzajúci pokles zadlženosti domácností, podiel dlhu k HDP stagnuje na úrovni 43 %. Počet poskytovaných hypoték však stále zaostáva za úrovňou spred obdobia zvýšených sadzieb.

Slovenské hypotéky patria medzi drahšie

Základné úverové štandardy zostali podľa národnej banky stabilné, podiel úverov so splátkou „na hrane“ klesá, čo je z hľadiska rizika podľa NBS pozitívne. Pokračuje aj dlhodobý nárast podielu klientov nad 35 rokov, najmä v Bratislavskom a Košickom kraji.

Nárast záujmu o hypotéky je viditeľný v celej EÚ, slovenské tempo rastu je na mediáne únie, no na chvoste strednej a východnej Európy. Kým do januára 2025 sadzby klesali, v prvom štvrťroku sa už nemenili, no očakáva sa ich ďalší pokles. Domácnosti preto čoraz viac volia krátke fixácie úrokových sadzieb. Slovenské hypotéky však v rámci eurozóny patria podľa centrálnej banky medzi drahšie.

Pokles sadzieb súvisí s vývojom na finančných trhoch a mierou konkurencie medzi bankami. Nadmerná konkurencia, ktorá v minulosti tlačila marže pod úroveň kreditného rizika, už na trhu nie je. Riziko obnovenia takejto situácie je aktuálne nízke, čo je z pohľadu finančnej stability pozitívne.