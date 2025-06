Peniaze dostávajú aj tí, ktorí ich nepotrebujú. Odborníci volajú po spravodlivejšom systéme dávok

Prehodnotenie adresnosti sociálneho systému by podľa analytikov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) prinieslo väčšiu prehľadnosť, predvídateľnosť a transparentnosť do nakladania so štátnymi zdrojmi.

„V hre je teda viac ako len možné úspory, ktoré by popri iných opatreniach mohli pomôcť znížiť vysoký deficit rozpočtu,“ uvádza sa v analýze. Aktuálne je väčšina sociálnych dávok vyplácaná plošne, bez ohľadu na príjem či majetok domácností, čo spôsobuje, že aj 30 % najvyšších príjmových rodín dostáva 1,1 mld. eur, len o niečo menej ako 1,4 mld. eur určených pre nízkopríjmové domácnosti.

Adresnejšie rodinné dávky

Odborníci upozorňujú, že rodinné dávky sú adresnejšie ako napríklad 13. dôchodok, ktorý „nepomáha tým najchudobnejším, ale zlepšuje postavenie stredne a vyššie príjmových dôchodcovských rodín rovnako bez ohľadu na ich úroveň riadneho dôchodku“.

Adresnosť podľa nich nemusí znamenať radikálne škrty, ale môže mať rôzne podoby, ktoré zohľadňujú vopred definované princípy. Postupné znižovanie úrovne sociálnych transferov s rastom príjmu rodín by mohlo priniesť úspory v závislosti od nastavených parametrov.

Energodotácie podľa príjmov domácnosti

Slovensko má za sebou len tretinu potrebnej konsolidácie verejných financií a na stabilizáciu dlhu bude potrebné v najbližších rokoch znížiť deficit rozpočtu približne o 5 mld. eur. Po opatreniach zameraných najmä na zvyšovanie daňových príjmov sa pozornosť prirodzene presúva na výdavkovú stránku, vrátane sociálnej oblasti.

„Adresnosť sociálnych výdavkov je jeden z najčastejších pojmov ekonómov aj politikov v súvislosti so zefektívňovaním verejných financií v sociálnej oblasti,“ konštatujú analytici.

Ministerstvo hospodárstva SR má za úlohu predstaviť spôsob, ako cieliť energodotácie podľa výšky príjmov domácností, aby sa predišlo plošným dotáciám. Odborníci odporúčajú, aby sa získané skúsenosti využili na prípravu uceleného systému testovania príjmov domácností pre poskytovanie sociálnych dávok.

Rozlišovanie nízkopríjmových rodín

„Adresnosť (cielenosť) je princíp, ktorý zdôrazňuje základnú úlohu štátu, a to pomáhať tam, kde je to potrebné a nemíňať zdroje tam, kde to potrebné nie je,“ uvádza rozpočtová rada. Analýza upozorňuje, že súčasný systém sociálnych dávok je fragmentovaný a často nerozlišuje medzi stredne a vyššie príjmovými rodinami.

„Súčasný sociálny systém relatívne plošne priznávaných sociálnych transferov dokáže čiastočne rozlišovať nízkopríjmové rodiny, avšak takmer vôbec nerozlišuje rodiny so strednými a vyššími príjmami,“ konštatuje analýza. Odborníci preto odporúčajú celospoločenskú diskusiu o základných princípoch adresnosti a revíziu systému, ktorá by ukotvila základné piliere sociálnej politiky.

„Okrem finančného efektu pre rozpočet by však prehodnotenie adresnosti systému zaviedlo prehľadnosť, predvídateľnosť a formovalo by spoločenskú atmosféru spravodlivého a efektívneho nakladania so zdrojmi,“ uzatvára analýza.