Odborník na dôchodkové predikcie Igor Horváth: Druhý pilier Ficovu vládu vždy lákal, jeho znárodnenie však nepripadá do úvahy (rozhovor)

Nová vláda Roberta Fica už chystá svoje programové vyhlásenie. Jednou z dôležitých oblastí pre ľudí bude sociálna politika. Zatiaľ sme sa dozvedeli len to, že neplánuje znižovať sociálne štandardy občanov a od budúceho roka by mali penzisti dostávať plnohodnotné trináste dôchodky. Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora pred svojím odchodom navrhla konsolidačné opatrenia aj dôchodkovej politike.

Či dokáže vláda Roberta Fica na dôchodkoch šetriť a či zavedenie výhodnejších podmienok odchodu do predčasného dôchodku, ktoré presadil bývalý minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), bolo správnym krokom, sme sa spýtali odborníka na dôchodkové predikcie Igora Horvátha.

Terčom pre štvrtú vládu Roberta Fica môže byť druhý dôchodkový pilier, ktorý Ficova vláda v minulosti štyrikrát otvorila a v roku 2012 v druhom pilieri výrazne znížila príspevkovú sadzbu z 9 percent na štyri percentá. „Druhý pilier bol vždy pre každú vládu Roberta Fica veľmi lákavou záležitosťou,“ povedal odborník.

Očakáva, že vláda pristúpi k zníženiu príspevkovej sadzby do druhého piliera. „Nacionalizácia druhého piliera podľa môjho názoru nepripadá príliš do úvahy, nakoľko správcovské spoločnosti sú väčšinou vo vlastníctve zahraničných subjektov a predpokladám, že by prišli medzinárodné arbitráže,“ upozornil Horváth.

Kam by mala podľa odborníka Igora Horvátha smerovať dôchodková politika na Slovensku a na čo by sa mal zamerať nový minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš (Hlas-SD) si pozrite vo videu.