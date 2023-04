OĽaNO navrhuje rozšíriť výnimky, pri ktorých bude príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane

Poslanci Národnej rady SR za hnutie OĽaNO Marek Šefčík a Milan Vetrák navrhujú od začiatku budúceho roka rozšíriť výnimky, pri ktorých bude príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane. Od dane z príjmu chcú oslobodiť príjem z predaja nehnuteľnosti, ak od nadobudnutia nehnuteľnosti uplynuli dva roky a daňovník má v nej dva roky bydlisko.

Nadobudnutie nehnuteľnosti

Druhou výnimkou má byť prípad, ak síce od nadobudnutia nehnuteľnosti neuplynuli dva roky, avšak daňovník má v nej bydlisko menej ako dva roky a použije všetky peniaze z predaja na uspokojenie ďalšej vlastnej bytovej potreby do jedného roka od prijatia kúpnej ceny.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý dvojica poslancov za hnutie OĽaNO predložila do parlamentu. Parlament by sa mal návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 2. mája.

Ceny rapídne stúpli

Do tretice má byť od dane z príjmu oslobodený predaj nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku.

Kúpnu zmluvu pritom bude môcť daňovník uzavrieť až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.

Poslanci za hnutie OĽaNO upozorňujú na to, že trhové ceny nehnuteľností rapídne stúpli. „Ak napríklad rodina s viacerými deťmi dostane ponuku na kúpu väčšieho bytu alebo rodinného domu, ktorý potrebuje na bývanie, musí počkať na uplynutie päťročného obdobia, aby ich príjem z predaja bol oslobodený od dane, nakoľko ich pôvodná hodnota bytu na trhu vzrástla niekedy výrazne, čím by im vznikla povinnosť zaplatiť nemalú daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti,“ uviedli poslanci Marek Šefčík a Milan Vetrák. Návrh novely zákona je podľa nich inšpirovaný právnou úpravou z Českej republiky.