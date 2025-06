Odložené daňové priznania musia daňovníci podať najneskôr do 30. júna

Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov o tri mesiace, musia túto povinnosť splniť najneskôr do pondelka 30. júna.

Hovorca finančnej správy Daniel Súkup upozorňuje, že lehota je konečná a zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje. „Priznanie má ešte podať 314 554 daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť,“ uviedol.

Povinnosť daňovníkov

Možnosť predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace mali daňovníci, ktorí o ňu požiadali najneskôr do 31. marca. Povinnosť podať DP tak musia splniť najneskôr do pondelka 30. júna. Finančná správa eviduje za zdaňovacie obdobie roka 2024 takmer 1,9 milióna podaných daňových priznaní. Ďalších viac ako 314-tisíc daňovníkov, ktorí využili možnosť odkladu, má túto povinnosť ešte len pred sebou.

Daňovníci s príjmami zo zahraničia, ktorí oznámili predĺženie lehoty do konca marca, si mohli túto lehotu predĺžiť až o šesť mesiacov, teda do 30. septembra. V prípade ak daňovníkovi po podaní DP vznikne preplatok na dani, správca dane mu ho vráti najneskôr do 8. augusta. Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie DP, môžu zároveň v riadnom priznaní poukázať aj podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

Žiadosť o odklad platenia dane alebo splátkový kalendár

Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote, môže požiadať správcu dane o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár. Správca dane môže takejto žiadosti vyhovieť, ak je preukázané splnenie aspoň jednej zo stanovených podmienok. V žiadosti musí daňový subjekt jednoznačne uviesť, na základe ktorej podmienky žiada o odklad úhrady dane alebo o platenie dane v splátkach. Súčasťou žiadosti musia byť aj relevantné podklady preukazujúce jeho tvrdenia.

Okrem podstatných náležitostí žiadosti (identifikácia žiadateľa, účel žiadosti, návrh riešenia a určenie jednej z podmienok, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu platenia dane/zaplatenia dane v splátkach), bez ktorých nie je možné ďalej konať, je potrebné v žiadosti navrhnúť tiež výšku jednotlivých splátok a lehotu ich splatnosti, prípadne lehotu odkladu. Výška splátok môže byť navrhnutá v rovnakej, stúpajúcej alebo klesajúcej výške.