Nový rok príležitosť na zriadenie virtuálneho sídla firmy?

Nový rok otvára dvere novým začiatkom a pre mnohé firmy to môže byť ideálny čas na zmenu sídla. Zmena sídla spoločnosti nemusí znamenať len fyzickú zmenu adresy, ale pri zriadení virtuálneho sídla môže priniesť aj úsporu prevádzkových nákladov alebo zvýšenie prestíže spoločnosti.

Kde umiestniť nové sídlo spoločnosti?

V tomto článku sa pozrieme na konkrétny postup zmeny sídla na príklade spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Prvým krokom k zmene sídla je výber novej adresy. Sídlo firmy je možné umiestniť do bytu, rodinného domu, kancelárskych priestorov alebo na adresu virtuálneho sídla. Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody, ktoré je dôležité zvážiť podľa potrieb vašej spoločnosti.

Sídlo vo vlastnom byte môže prinášať rôzne riziká v podobe narušenia vášho súkromia alebo súkromia vašich susedov, preto sa vo všeobecnosti neodporúča. Nájom kancelárie v modernej administratívnej budove môže byť síce lukratívna, ale určite aj drahá voľba.

Ďalšou možnosťou je tzv. virtuálne sídlo. Ide o službu, s ktorou za nízky poplatok získate súhlas so zápisom sídla do obchodného registra, označenie schránky a notifikácie o každej prijatej pošte na váš email. Bonusom je to, že sídlo firmy budete mať na lukratívnej adrese. Napríklad cez portál Adresáreň si môžete zriadiť virtuálne sídlo firmy na top adresách v mestách: Bratislava, Košice, Nitra, B. Bystrica, Žilina alebo Trenčín.

Rozhodnutie spoločníkov o zmene sídla

Ak máte už vybranú novú adresu sídla, nasleduje oficiálne rozhodnutie príslušného orgánu vašej spoločnosti. V prípade jednoosobovej s.r.o. rozhoduje jediný spoločník, zatiaľ čo v prípade viacerých spoločníkov je potrebné prijať uznesenie na valnom zhromaždení.

Následne je potrebné vyhotoviť dokumenty, aby proces zápisu zmeny do obchodného registra prebehol úspešne. K rozhodnutiu jediného spoločníka, prípadne k zápisnici z valného zhromaždenia s.r.o. (ak ide o viacerých spoločníkov) musíte pripojiť dokument preukazujúci oprávnenie na zápis sídla do obchodného registra (nájomná zmluva, súhlas vlastníka alebo list vlastníctva z katastra).

Zápis zmeny sídla do obchodného registra

Nasleduje podanie návrhu na zmenu sídla do obchodného registra a zaplatenie súdneho poplatku vo výške 33 eur (tento poplatok sa bude v priebehu roku 2024 zvyšovať). Návrh na zápis do obchodného registra je potrebné podať spolu s príslušnými prílohami výlučne elektronicky cez štátny web slovensko.sk.

Tento administratívny proces znie síce zložito, ale ak sa obrátite na správnych ľudí bude to veľmi jednoduché a rýchle. Ak vás zaujíma detailnejší postup k zmene sídla, môžete si o tom prečítať viac v článku na tému Zmena sídla s.r.o..

Informačný servis