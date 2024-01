Novoročné predsavzatia: Prestaňte fajčiť a výhľadovo si môžete kúpiť nové auto

Novoročné predsavzatia vo finančnej oblasti môžu zahrňovať rôzne ciele a opatrenia na zlepšenie finančnej stability a riadenia osobných financií. Je dôležité, aby ste si vybrali predsavzatia, ktoré sú relevantné a dosiahnuteľné. Aj malé kroky môžu viesť k veľkým zlepšeniam v osobných financiách.

Výsledkom novoročných predsavzatí nemusí byť len zdravší život a štíhlejšia postava. Zmena životného štýlu môže byť zaujímavá aj z finančného hľadiska. Menej cigariet, alkoholu, mäsa a najazdených kilometrov môže viesť k prekvapujúcim úsporám.

„Ak ušetrené peniaze neminiete na spotrebu, ale investujete ich, z dlhodobého hľadiska môžete získať desaťtisíce eur,“ hovorí investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.

Január a zmeny

Každý rok sa to opakuje. V prvom januárovom týždni sú ľudia odhodlaní konečne niečo zmeniť vo svojom živote. Začať behať, bicyklovať, chodiť do posilňovne, zdravšie jesť, prestať fajčiť a obmedziť alkohol. Chcú byť jednoducho štíhlejší a zdravší. Ako rok plynie, postupne klesá aj odhodlanie novoročné predsavzatia dlhodobo dodržiavať.

Ako to zmeniť? Zhodou okolností má väčšina novoročných záväzkov aj tú výhodu, že človeku dokáže ušetriť peniaze. „Ak pravidelne a dlhodobo investujeme, hoci aj malé sumy, tak môžeme dosiahnuť naozaj prekvapujúco vysoké výnosy,“ hovorí Burda.

Cigarety, benzín, mäso a alkohol

„Začnem chodiť do práce na bicykli, auto nechám doma,“ aj takéto predsavzatie často zaznieva na začiatku roka. Človek, ktorý najazdí denne približne 8 kilometrov, tak môže ušetriť každý deň asi 70 centov. To znie ako úplne zanedbateľná suma. Mesačne ide o približne 20 eur. Ak by si ich však nádejný cyklista odkladal a investoval 10 rokov, na konci by mal takmer 4 000 eur. Za to už môže ísť s celou rodinou na dovolenku k moru. Hoci aj autom.

Zaujímavejšie to začne byť, ak niekto obmedzí pitie alkoholu a každý deň tak ušetrí 2 eurá, ktoré by minul napríklad na čapované pivo. To už je mesačne 60 eur k dobru. Po 10 rokoch investovania by takto človek získal viac než 10 000 eur.

Vzhľadom na avizované ďalšie zdražovanie cigariet sú asi najzaujímavejšie počty pri fajčiaroch. Jedna krabička denne ich od budúceho roka môže vyjsť aj na 5 eur. Mesačne tak ide o 150 eur. Ak by ich nádejný nefajčiar každý mesiac investoval, po 10 rokoch by mal k dispozícii podľa odborníka približne 26 000 eur, za čo by si už mohol kúpiť napríklad nové auto.

Investujte dlhodobo

Na odchod do penzie je potrebné myslieť už v predstihu, ideálne niekoľkých dekád vopred. „Nevieme čo bude o 30 rokov s prvým či s druhým pilierom. Každý človek si však vie prakticky kedykoľvek založiť svoj vlastný dôchodkový pilier, ktorý mu nikto nevezme a na ktorý sa bude môcť spoľahnúť. Stačí si vybrať vhodný investičný nástroj a začať si každý mesiac odkladať časť výplaty,“ hovorí Burda.

Mladí ľudia a ľudia v strednom veku majú pred sebou ešte dostatočne dlhý čas, počas ktorého si môžu sporiť do svojho vlastného dôchodkového piliera. „Odporúčam im investovať do akciových fondov. Ide o rizikovejšiu investíciu, avšak ak má niekto pred sebou napríklad 20 rokov produktívneho veku, tak sa prakticky nemá čoho báť. Iné je to v prípade ľudí, ktorí plánujú odísť do dôchodku už v najbližších rokoch. V takom prípade sú už vhodnejšie konzervatívnejšie možnosti investovania,“ vysvetľuje Burda.

Dôležité je podľa neho vybrať si dôveryhodnú spoločnosť, ktorá má na poskytovanie investičných služieb licenciu od Národnej banky Slovenska. Veľmi dôležitá je tiež výška poplatkov. „Možno sa to nezdá, ale 0,5 % rozdiel v poplatkoch môže na konci znamenať rozdiel v tisícoch eur,“ uzavrel Burda.

Prečo si dávame predsavzatia?

Dávanie si novoročných predsavzatí je tradícia, ktorá sa často spája s koncom jedného roka a začiatkom ďalšieho. Ľudia si dávajú novoročné predsavzatia z rôznych dôvodov. Novoročné predsavzatia predstavujú symbolický začiatok nového obdobia a možnosť vykročiť iným smerom.

Ľudia sa často obzerajú späť na uplynulý rok, zhodnotia svoje úspechy a neúspechy a premýšľajú o tom, čo by mohli zlepšiť. Táto reflexia môže viesť k stanoveniu cieľov a predsavzatí na zmenu niektorých aspektov svojho života.

Stanovenie cieľov na začiatku roka môže poskytnúť dodatočnú motiváciu na dosiahnutie pozitívnych zmien. Vytvorenie konkrétnych predsavzatí môže pomôcť ľuďom udržať sa na správnej ceste a pracovať na dosahovaní svojich cieľov.

Mnohí ľudia si dávajú predsavzatia v oblasti zdravia, kondície, finančnej stability a osobného rozvoja s cieľom dosiahnuť lepší životný štýl a pociťovať sa lepšie. V niektorých prípadoch môže spoločenský tlak a očakávania povzbudzovať ľudí, aby si stanovili ciele na nový rok.

Stanovenie cieľov a predsavzatí môže pomôcť jednotlivcom lepšie pochopiť samých seba, ich hodnoty a to, čo je pre nich skutočne dôležité. Týmto spôsobom sa môžu sústrediť na veci, ktoré sú pre nich zmysluplné.

Dávanie si predsavzatí môže pôsobiť ako forma kontroly nad vlastným životom. Ľudia môžu cítiť, že aktívne ovplyvňujú svoju budúcnosť a usmerňujú svoj život správnym smerom.