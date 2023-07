Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) dostala zhruba 90 pripomienok

K novele zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) prišlo zhruba 90 pripomienok. Viaceré z nich boli aj od Slovenskej asociácie poisťovní.

Nesúhlasí napríklad s tým, že by poisťovňa mala hradiť škodu na čelnom skle áut tretích osôb. Poškodený zvyčajne totiž nie je schopný podľa asociácie preukázať svoj nárok na náhradu škody a komerčné poisťovne vedia toto riziko pokryť havarijným poistením alebo pripoistením k PZP. Obdobne poisťovne pripoisťujú aj stret s lesnou zverou, výtlky či živelné pohromy.

Problém s nepoistenými vozidlami

Asociácia taktiež navrhuje zaviesť príspevok osoby bez poistenia. Ten, kto si neuzatvorí poistnú zmluvu, by mal byť povinný za každý deň porušenia povinnosti platiť Slovenskej kancelárii poisťovateľov príspevok. Cieľom návrhu je podľa poistnej asociácie riešiť situáciu s nepoistenými vozidlami na Slovensku.

Podľa návrhu asociácie poisťovní by mal finančnými prostriedkami z 8-percentného odvodu transparentne disponovať novovytvorený fond zábrany škôd v Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Za rok 2021 poisťovne vykonávajúce PZP odviedli vo forme 8-percentného odvodu na osobitný účet Ministerstva vnútra SR viac ako 30 miliónov eur. Podľa aktuálneho znenia zákona o poisťovníctve s týmito prostriedkami disponuje výlučne ministerstvo vnútra.

V rámci pripomienkovania asociácia taktiež vyjadrila nesúhlas s obmedzením maximálnej výšky regresu voči poistenému. Ministerstvo hospodárstva žiada o dopracovanie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a kalkulačky nákladov. Národná banka Slovenska zase namieta, že v zmysle aktuálnej právnej úpravy nie je explicitne stanovený spôsob výpočtu poistného plnenia na náhradu škody, čo umožňuje poisťovateľom postupovať podľa vlastného uváženia.

Systém bonus/malus

Aktuálne znenie zákona ponecháva uplatňovanie systému bonus/malus na trh a na jeho konkurenčné prostredie. Problémom ponechania takejto právnej úpravy však je podľa národnej banky jeho reálne uplatňovanie v podmienkach slovenského poistného trhu. Na trhu sú podľa NBS badateľné výrazné rozdiely v prístupe poisťovateľov, pri ktorých sa napríklad uplatňuje bonus v jednotkách eurocentov alebo sa dôsledne neaplikuje malus. To vedie aj k tzv. PZP turistike, pri ktorej škodoví klienti prechádzajú k poisťovateľom, ktorí nezohľadňujú škodový priebeh od konkurencie.

Národná banka preto navrhuje, aby dostala splnomocnenie na vydanie opatrenia, ktorým by stanovila minimálny štandard, resp. princípy na aplikáciu systému bonus/malus. Bolo by to formou stanovenia minimálneho počtu tried, minimálnej zľavy, resp. prirážky na prechod medzi triedami a tiež minimálneho predchádzajúceho obdobia, ktoré má poisťovateľ povinnosť sledovať a zohľadňovať v cene poistného. Taktiež by sa mala zabezpečiť porovnateľnosť týchto informácií naprieč trhom.

Návrh zvýhodňuje poisťovne

Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených (SAOPP) si myslí, že návrh rezortu financií neposilňuje práva bežných ľudí, ale naopak, zvýhodňuje pozíciu poisťovní. Asociácia navrhuje rozšíriť nároky poškodených z PZP a zosúladiť ich s európskymi smernicami a rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ.

Zvýšiť by sa mala podľa asociácie aj ochrana poistených pred regresmi zo strany poisťovní. Je potrebné aj posilniť pozíciu poškodených voči poisťovniam pri získaní poistného plnenia, zaviesť opatrenia na zníženie počtu nepoistených vozidiel a sankcií pre neplatičov a zaviesť možnosť elektronickej komunikácie pre určené prípady.