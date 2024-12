Nehody sú častým javom v zimných mesiacoch. Ako určiť vinníka pri reťazových zrážkach?

Zhoršené poveternostné podmienky v zime prinášajú zvýšené riziko poistných udalostí na cestách.

Garantka pre likvidáciu poistných udalostí spoločnosti Universal maklérsky dom Paulína Sihlovcová upozorňuje na nutnosť dobre pripraviť vozidlo a prispôsobiť jazdu aktuálnym podmienkam.

Najčastejšie poistné udalosti vznikajú v dôsledku šmyku, nahromadeného snehu alebo stretu so zverou.

Zimné pneumatiky musia byť označené

Všetky nové zimné pneumatiky musia byť označené symbolom snehovej vločky v troch štítoch (3PMSF). Ide o relatívne nové značenie zimných pneumatík a v niektorých krajinách je už povinné.

Jazda na nesprávne označených pneumatikách môže mať pre vodiča podľa odborníčky negatívny dopad, ako sú pokuty alebo obmedzenie poistného plnenia.

Pri nehode je dôležitá správna dokumentácia

Pri reťazových nehodách je za vinníka považované posledné vozidlo v rade. Povinnosťou vodiča tohto vozidla je spísať záznam o dopravnej nehode so všetkými účastníkmi.

„Vždy preto apelujeme na vodičov, aby disponovali v aute viacerými záznamami o dopravnej nehode,“ upozorňuje Paulína Sihlovcová. Nesprávna alebo neúplná dokumentácia môže viesť k odmietnutiu poistného plnenia.

Pre zabezpečenie rýchleho priebehu likvidácie poistných udalostí je potrebné dodržiavať všeobecné poistné podmienky. „Dôležité je poznať rozsah zmluvy a prípadné výluky z poistenia, aby sa predišlo nedorozumeniam,“ vysvetľuje Sihlovcová.

Kedy odmieta poisťovna poskytnúť plnenie?

Jedným z bežných dôvodov, kedy poisťovňa odmieta poskytnúť poistné plnenie, sú škody, kedy je potrebné k nehode privolať políciu, ale poistník túto povinnosť opomenul. Ide napríklad o škody pri zrážke so zverou, alebo poškodenia na vozidlách vzniknuté v dôsledku vandalizmu.

Povinné zmluvné poistenie vodiča chráni v prípade, že spôsobí škodu inému účastníkovi cestnej premávky.

No havarijné poistenie zmierňuje škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou, ale je to aj poškodenie pri vykradnutí vozidla alebo jeho krádež, stret so zverou, či iným predmetom a spadajú tam aj živelné udalosti.