Nastanú v druhom dôchodkovom pilieri zmeny? Ministerstvo práce reaguje na vyjadrenia Holečkovej

Ministerstvo práce neplánuje v druhom dôchodkovom pilieri žiadne zmeny. Tlačové oddelenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR tak vyvrátilo medializovanú informáciu o možných zásahoch do druhého piliera, na ktorú v pondelok upozornila nezaradená poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková.

Poslankyňa vyjadrila sklamanie nad nedodržaním predvolebných sľubov týkajúcich sa nezasahovania do druhého piliera a vyzvala ministra práce Erika Tomáša, aby svoje sľuby dodržal a verejne deklaroval ochranu úspor občanov.

Podľa medializovaných informácií ministerstvo práce malo zvažovať zníženie príspevkov do druhého piliera zo súčasných 4 %, pričom tieto prostriedky by mohli byť použité na konsolidáciu v roku 2026. Poslankyňa Holečková upozorňovala na to, že takéto kroky by mohli pripraviť občanov o tisícky eur a destabilizovať dôchodkový systém. Rezort práce Tlačovej agentúre SITA potvrdil, že zmeny v druhom pilieri nemá v pláne. Zástupcovia ministerstva dodali, že takýto krok by museli robiť v súčinnosti s Ministerstvom financií SR, čo v súčasnosti nerobia.