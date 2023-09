Na čo si je potrebné dávať pozor v rámci poistenia bývania pri fotovoltaike?

Fotovoltaika – obnoviteľný zdroj, ktorý šetrí prírodu a rovnako tak mesačné výdaje rodiny. Ako však chrániť tieto zariadenia, ktoré sú vystavené rôznym vplyvom počasia, sile bleskov, či iným možným poškodeniam? A ako sa na ich ochranu pozerá poistenie?

Na streche alebo mimo nej

Fotovoltaika sa umiestňuje na strechu alebo voľne mimo hlavnú budovu. Poviete si, že je to jedno.

„Z pohľadu poistenia to však jedno nie je. Umiestnenie fotovoltaiky totiž súvisí s tým, či bude zariadenie považované za stavebnú súčasť nehnuteľnosti, príslušenstvo, prípadne technológiu pomáhajúcu vyživovať a prevádzkovať nehnuteľnosť, alebo pôjde o vedľajšiu stavbu,“ hovorí riaditeľa Slovenskej akadémie poisťovníctva Eva Stoklásová.

Ak je fotovoltaika umiestnená na streche nehnuteľnosti a pevne primontovaná k budove, bude v poistnej zmluve považovaná za súčasť nehnuteľnosti, ktorú už poistné podmienky definujú podľa svojej terminológie. V jednom produkte to bude stavebná súčasť, v inom produkte zase technológia, ktorá pomáha prevádzke domu, a podobne.

„Čo je však dôležité, bude to súčasť nehnuteľnosti a ako taká bude poistená súčasne a spolu s touto nehnuteľnosťou, bez potreby špeciálne navyšovať poistnú sumu samotnej budovy,“ pokračuje odborníčka.

Poistné podmienky väčšiny produktov totiž definujú nehnuteľnosť ako budovu vrátane jej stavebných súčastí a technológií, ktoré ju pomáhajú prevádzkovať a stanovia poistnú sumu vrátane týchto, pevne ukotvených zariadení.

No ak je vaša fotovoltaika vedľa hlavnej budovy, niekde na pozemku vedľa vášho domu, stáva sa vedľajšou stavbou. Tá by mala byť spojená so zemou pevným základom. V tomto bode môže nastať situácia, že vaše základné poistenie bude síce plnohodnotne chrániť hlavnú budovu, no poistná suma bude postačovať iba na ochranu časti vedľajších stavieb.

Príklad:

Hlavná stavba má stanovenú poistnú sumu 150 000 eur.

Poisťovňa vo svojich podmienkach uvádza, že vedľajšie stavby bude chrániť do výšky 20 % z poistnej sumy hlavnej stavby.

Z vyššie uvedených 150 000 eur by 20 % tvorilo sumu 30 000 eur.

Vy máte však na pozemku vedľajšie stavby, a fotovoltaika je jednou z nich, vo vyššej hodnote a potrebovali by ste pre ne aj vyššiu ochranu.

No a tak si vyššiu ochranu, rozumej zvýšenie poistnej sumy tak, aby chránila vedľajšie stavby plnohodnotne, môžete vo svojom poistení dokúpiť.

Zariadenie na streche a jej pripevnenie

Základné pravidlo znie: všetko, čo má byť považované za stavebné súčasti nehnuteľnosti, či technológie slúžiace prevádzke domu, by malo mať pevný úchyt priamo k budove – vo väčšine podmienok produktov.

Ak sa stane, že je fotovoltaika na streche „iba tak položená“, je potrebné sa podľa Stoklásovej informovať u poisťovateľa, ktorého ste si vybrali, či je možné takto inštalovanému zariadeniu poskytovať poistnú ochranu a akým spôsobom.

„Netreba mať strach, že sa budova stala nepoistiteľnou, to nie. Dokonca so vstupom do poistenia problém nemusí byť vôbec. Jednoducho sa len treba dohodnúť s poisťovňou na tom, že máme na pozemku takýto stav a ako to vieme vyriešiť ku spokojnosti oboch strán,“ hovorí Stoklásová.

Fotovoltaika a ochrana voči blesku

Voči mnohým rizikám sa ochrániť vieme, no a na niektorú ochranu dokonca prihliada a reguluje ju priamo samotný zákon, smernice a jednotlivé normy. Revízni technici sa niekedy stretnú s tým, že si ľudia nechceli bleskozvody nechávať montovať, či dokonca, ak ich už mali staré, odmietali výmenu.

Najčastejším argumentom je, že netreba, veď poistka to aj tak vykryje. „Myslieť si to je chyba,“ varuje Stoklásová. O povinnosti predchádzať škodám a zväčšeniu ich rozsahu hovorí zákon, ako aj poistné podmienky. Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala. V prípade porušenia povinností je sankciou zníženie alebo zamietnutie poistného plnenia.

Čo to pre nás znamená?

Ak norma, vyhláška, doporučenie technika alebo dodávateľa fotovoltaiky hovorí podľa Stoklásovej o tom, že je ochrana voči bleskom nevyhnutná, potrebná, či doporučená, a my to odignorujeme, poisťovňa môže vyvodiť dôsledky, ktoré sa nám nebudú páčiť. Preto ak technik povie, že je bleskozvod starý, nevhodný alebo inak technicky nespôsobilý, je na mieste vykonať nápravu.

„Samozrejme, že ak máte pocit, že ide čisto o obchodný ťah a firme ide iba o zárobok, poraďte sa s nezávislým odborníkom na fotovoltaické zariadenia. Je vždy lepšie riešiť tieto veci hneď a zodpovedne, ako mávnuť rukou a povedať si, že veď to poisťovňa zaplatí,“ radí odborníčka.

Poisťovne škody hradia. Platia však rovnaké pravidlá ako v poistení celkovo: základným pilierom je náhodilosť. „Ak si svojim zanedbaním povinností koledujeme o vznik poistnej udalosti a je jasné, že skôr, či neskôr nastane, základný pilier náhodilosti sa stráca a ku plneniu dôjsť nemusí,“ upozorňuje Stoklásová.