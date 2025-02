Mnoho ľudí vníma životné poistenie ako zbytočný výdavok, no je to jedna z finančných istôt, tvrdí odborník

Mnohí ľudia vnímajú životné poistenie ako zbytočný výdavok, avšak odborník upozorňuje na jeho význam pri nečakaných udalostiach, ako sú ťažké choroby alebo vážne úrazy, ktoré môžu viesť k strate podstatnej časti príjmu.

Odborný garant pre životné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Ivan Huspenina vysvetľuje, že životné poistenie chráni pred stratou príjmu a zabezpečuje dôstojný život pre klienta a jeho rodinu.

Nemocenské podľa jeho slov nepokryje základné výdavky rodiny spojené s udržaním si nastaveného štandardu. Prípadné následné uznanie invalidity dokonca so sebou prináša značný prepad príjmu, a to až do dôchodkového veku.

Huspenina uvádza príklad zamestnanca s hrubým príjmom 1 600 eur, ktorý by v prípade choroby dostával nemocenské vo výške 820 eur, čo predstavuje stratu 392 eur mesačne. Pri invalidnom dôchodku by príjem klesol na 380 eur mesačne, čo je prepad o 832 eur.

Životné poistenie má podľa odborníka štyri základné úlohy, a to ochranu klienta pred stratou príjmu, ochranu blízkych, zabezpečenie rodiny pri úmrtí živiteľa a finančnú podporu v ťažkých chvíľach. Životné poistenie je podľa odborníka istotou, že rodina dokáže znášať náklady spojené s bežným životom a štúdiom detí.