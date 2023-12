Ministerstvo investícií má mať v budúcom roku celkové výdavky približne nad 421 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) má mať v budúcom roku celkové výdavky predbežne nad 421 mil. eur. Je to zhruba 21 % zo schválenej sumy nad 2 mld. eur na tento rok.

Výdavky rezortu

Celkové výdavky rezortu do konca aktuálneho roka by podľa očakávania mali dosiahnuť takmer 1,5 mld. eur. Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý už schválila vláda, rozpočtové zdroje kapitoly v nasledujúcom roku sú v objeme bezmála 125 mil. eur. Je to skoro o 40 %, resp. o 35 mil. eur viac oproti tohtoročnému plánu vo výške 89 mil. eur.

Plánované výdavky ministerstva investícií v nasledujúcom roku z eurozdrojov a súvisiaceho domáceho spolufinancovania zo štátneho rozpočtu majú dosiahnuť zatiaľ vyše 97 mil. eur. V tomto roku to malo byť pôvodne 1,8 mld. eur, pričom použitých má byť cez 700 mil. eur.

Plán obnovy a odolnosti

Z Plánu obnovy a odolnosti by mal rezort budúci rok minúť takmer 200 mil. eur, zo schválených tohtoročných zhruba 142 mil. eur má použiť vyše 5 mil. eur. Súčasťou celkových očakávaných výdavkov ministerstva v tomto roku za 1,5 mld. eur sú aj presunuté zdroje z minulých rokov vo výške 690 mil. eur. Z toho na financie EÚ pripadá 663 mil. eur.

Ministerstvo investícií očakáva v roku 2024 príjmy predbežne v sume 71 mil. eur z eurozdrojov. Z týchto plánovaných prostriedkov v tomto roku v objeme takmer 1,5 mld. eur by mali príjmy rezortu reálne dosiahnuť 1,24 mld. eur, skoro výhradne z rozpočtu EÚ.