Minister Kamenický pripravuje konsolidačné opatrenia za 1,5 miliardy eur, plánuje ich predstaviť v prvom polroku

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) plánuje predstaviť konsolidačné opatrenia za 1,5 miliardy eur, resp. 1,05 % HDP.

„Vzhľadom na to, čo nám tu nechala bývalá vláda, bude to v percentuálnom vyjadrení najväčšia konsolidácia v porovnaní so všetkými ostatnými krajinami EÚ,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Kamenický.

Objavujú sa podľa jeho slov aj tlaky na výraznejšiu konsolidáciu, to by však už bolo na úkor sociálneho štandardu, silno by sa to dotklo všetkých ľudí.

„Mám na stole zásobník asi 95 opatrení, ktoré v súčasnosti prerokúvame v rámci ministerstva financií. Bude však ešte diskusia s koaličnými partnermi,“ doplnil Kamenický. Zároveň upozornil, že je len marec, konsolidačné opatrenia sa predstavujú väčšinou až v rámci nového rozpočtu.

„Samozrejme, nebudem to naťahovať až do rozpočtu, budeme to robiť ešte v prvom polroku. Ale dajte mi čas. Budú však dva základné body. Jeden hovorí, že bude málo opatrení za 1,5 miliardy eur alebo veľa opatrení za 1,5 miliardy eur. Neviem vylúčiť absolútne nič,“ dodal minister financií.