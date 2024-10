Minimálna mzda ako nástroj nemôže zvyšovať blahobyt, ale len prerozdeľovať chudobu, tvrdí analytik

Minimálna mzda ako nástroj nemôže zvyšovať blahobyt, ale len prerozdeľovať chudobu. Uviedol to analytik z INESS Róbert Chovanculiak s tým, že slovenskí politici túto minimálnu mzdu ešte viac zdania.

Vyššie dane sa podľa odborníka majú týkať zamestnancov aj zamestnávateľov. V prípade, že parlament schváli súčasnú novelu zákona o minimálnej mzde, ktorá by po novom mala byť 60 % z priemernej mesačnej mzdy, tak v roku 2026 dosiahne sumu okolo 920 eur.

Podľa Chovanculiaka síce minimálnu mzdu budeme mať o 26 eur vyššiu, ale mzdové náklady na minimálnu mzdu budú o 57,60 eur vyššie.

Slovenská a česká minimálna mzda

Analytik pripomenul, že Česká republika chce minimálnu mzdu zaviesť ako 43,4 % odhadovanej priemernej mzdy pre nasledujúci rok, čo by v roku 2026 dosiahlo 22 400 českých korún, teda približne 893,40 eur.

Pri porovnaní slovenskej minimálnej mzdy s tou českou, celková čistá mzda bude vyššia v Čechách, a to o celých 23,5 eur. To je podľa Chovanculiaka celkový rozdiel o viac ako 80 eur, čo ide na vrub vyšším daniam a odvodom na Slovensku.

„Zvyšovanie minimálnej mzdy je problematické, lebo kauzálne spôsobuje zánik pracovných miest alebo bráni vzniku nových. Logicky by ste si povedali, že v krajine s vyššou nezamestnanosťou chcete menej brániť vzniku nových pracovných miest. Opak je pravdou. V Česku je miera nezamestnanosti 2,6 %, na Slovensku dvakrát vyššia s hodnotou 5,8 %. Navyše máme aj vyššie regionálne rozdiely. Rozdiel medzi českým najhorším a najlepším regiónom v miere nezamestnanosti je dvojnásobný. Na Slovensku je ten rozdiel až trojnásobný. Stále máme región s mierou nezamestnanosti nad 10 %,“ vysvetlil odborník.

Zlý nástroj na plnenie dobrého cieľa

Podľa jeho slov máme aj výrazne väčší problém s nezamestnanosťou dlhodobo nezamestnaných a rovnako problém s nezamestnanosťou mladých ľudí a ľudí bez vzdelania.

„Toto všetko sú faktory, ktoré sú v ekonomickej literatúre zvýraznené červeným písmom ako rizikové pri zvyšovaní minimálnej mzdy. Ale to vôbec nevadí slovenským politikom hazardovať s osudom desiatok tisíc ľudí z chudobných regiónov Slovenska,“ pokračuje Róbert Chovanculiak.

Ako ďalej uviedol, minimálna mzda je zlý nástroj na plnenie dobrého cieľa. Podľa odborníka všetci chceme, aby mali ľudia vyššie mzdy, špeciálne tí s nízkymi príjmami.

„Ale to sa nerobí plošným stanovovaním administratívnej mzdy z Bratislavy pre čašníčku z Utekáča. Ak jej to aj pomôže o trochu zvýšiť výplatu, jej mamu a dve kamarátky to pripraví o možnosť nájsť si prácu. To je dôvod prečo minimálna mzda nedokáže zvyšovať blahobyt spoločnosti, dokáže len prerozdeľovať chudobu,“ uzavrel analytik INESS.