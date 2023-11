Mimovládky bojujú, aby im nezobrali dve percentá z daní. Malo by to fatálny dopad

Mimovládne neziskové organizácie bojujú za to, aby im nezobrali dve percentá z daní. Vytvorili tak výzvu Neberte nám 2 %, ktorej cieľom je vyzýva nielen ľuďom podporujúcich systém asignácie dvoch percent z daní, ale zároveň vyzývajú všetkých politikov, aby boli ochotní a otvorení konštruktívnemu dialógu, ktorý nebude likvidovať neziskový sektor.

Sektor zrealizoval mnoho projektov

Na samotnej výzve je už 28-tisíc podpisov. Neziskové organizácie o tom informovali na štvrtkovej tlačovej besede. Systém asignácie dvoch percent funguje 21 rokov a organizácie robia projekty, ktoré pomáhajú v rôznych regiónoch Slovenska v rôznych oblastiach.

Ide o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy či cirkevné organizácie, ktoré pomáhajú v oblasti vzdelávania, ochrany zdravia, športu, kultúry, sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, ochrany ľudských práv, vedy, výskumu či sprostredkovania dobrovoľníckej činnosti.

Za 21 rokov týmto systémom prešla do neziskového sektora jedna miliarda eur a zrealizovalo sa mnoho projektov. Teraz je však tento systém v ohrození.

V uplynulých týždňoch je v politickom prostredí počuť, ako neziskovky zneužívajú peniaze a nejdú tam, kde majú. Na stole sú aj viaceré návrhy, ktoré tento systém asignácie daní, z ktorých neziskové organizácie podporujú verejnoprospešné projekty môžu zrušiť alebo prenastaviť tak, že by bol systém pre organizácie likvidačný.

Dopad na objem činnosti

Predseda Komory mimovládnych organizácií Marcel Zajac vyhlásil, že mechanizmus možnosti poukazovania dvoch percent daní z príjmov, je jedným z najdôležitejších.

Ako vysvetlil, nejde o podporu mimovládnych organizácií ako pojmu, ale ide o podporu ich aktivít, ktoré robia v oblasti verejnej prospešnosti.

„Výpadok, ktorý predstavuje zrušenie mechanizmu, nebude mať úplne fatálny dopad na mimovládne neziskové organizácie, ale bude mať fatálny dopad na objem činnosti neziskových organizácií. Chceme presvedčiť aj poslancov, že tento mechanizmus stojí za to, aby bol zachovaný,“ dodal Zajac.

Eva Kováčová z Ligy proti rakovine uviedla, že ak nie je v symbióze prvý, druhý a tretí sektor, tak spoločnosť môže mať problém. Do problému sa podľa nej spoločnosť dostane, ak ubudne zo služieb, ktoré ponúka neziskový sektor, ktorého činnosť je v regiónoch nenahraditeľná.

Pomáhajú už 20 rokov

Ako doplnila Mária Jasenková z neziskovej organizácie Plamienok, tretí sektor je pre ľudí, ktorí si nedokážu pomôcť sami. „Každý z nás v živote sa raz ocitne v situácii, keď si nevie pomôcť a potrebuje pomoc iných. Štát, ako každý človek, má rezervy a limity a tretí sektor je tu práve na to, aby rozvíjal veci, ktoré nedokáže rozvíjať štát a aby pomáhal vtedy, keď štát nestíha,“ uviedla Jasenková.

Pokračuje tým, že keby zákon o dvoch percentách nefungoval, tak by Plamienok neprežil a nepomáhal 20 rokov. „Detská paliatíva je náročná oblasť a v tejto chvíli ju zastrešuje iba tretí sektor,“ vysvetlila Jasenková.

Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením uviedla, že za sedem rokov podporili viac ako štyritisíc rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

„Malé občianske združenia, ktoré sa na nás obracajú s prosbou o pomoc, sú prevažne financované z dvoch percent daní. Teraz nastáva situácia, že v prípade, že sa mechanizmus dvoch percent zmení, tak tisícky rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením prídu o finančný príspevok, za ktorý platili terapie a ich deti budú mať ohrozený vývin a zdravie,“ vyhlásila Fričová.

Aktivity by boli ohrozené

Katarína Bagľašová z neziskovej organizácie Deťom s rakovinou rovnako uviedla, že dve percentá sú osemdesiat percent ich pravidelných príjmov a ich činnosť a aktivity by boli ohrozené.

Deťom s rakovinou funguje sedem rokov a pomohli približne 700 rodinám z celého Slovenska. Predsedníčka Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR Andrea Madunová zase vysvetlila, že organizácia má už 30-ročnú tradíciu a práve dve percentá výrazne zasiahli do života organizácie v pozitívnom slova zmysle.

Umožnili veľký rozvoj aktivít v prospech ľudí s vážnymi svalovými ochoreniami. Dve percentá sú pre organizáciu mimoriadne dôležitým zdrojom.

„Táto téma nie je o organizáciách. Je to o našich činnostiach. O tom, čo sa dôsledkom našej činnosti dostáva priamo k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Za Slovenskú katolícku charitu je to kvantum sociálnych služieb, humanitárnych a charitatívnych projektov, ktoré sa priamo dotýkajú ľudí odkázaných na pomoc. Netýka sa to len hlavného mesta ale ľudí, ktorí žijú v regiónoch a potrebujú pomoc,“ uzavrel Miroslav Dzurech zo Slovenskej katolíckej charity.