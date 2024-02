Len polovica Slovákov vie o znížení svojich budúcich dôchodkov v druhom pilieri a len štvrtina s tým chce niečo urobiť

Od začiatku tohto roka sa zmenili podmienky v druhom dôchodkovom pilieri, keď sa príspevková sadzba do druhého piliera trvalo znížila z 5,5 % na 4 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

Nižšia sadzba do druhého piliera znamená, že väčšia suma dôchodkových odvodov zostane v Sociálnej poisťovni. O tomto znížení však vie len niečo viac ako polovica Slovákov, ukazuje prieskum agentúry 2muse pre spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko.

O znížení vie približne polovica opýtaných

Podľa prieskumu z konca januára, ktorú na reprezentatívnej vzorke tisíc obyvateľov Slovenska nad 18 rokov realizovala agentúra 2muse, zachytilo informáciu o znížení odvodov do druhého piliera len 56 percent Slovákov. Medzi mladou generáciou do 34 rokov vie o tejto zmene dokonca len 45 % ľudí. Pritom zníženie odvodu do druhého piliera z 5,5 na 4 percentá hrubej mzdy najviac zredukuje budúce dôchodky práve mladým ľuďom.

O znížení odvodov podľa prieskumu nadpriemerne vedia ľudia vo veku nad 55 rokov (64 %). Týchto ľudí sa však daná zmena pre blízkosť veku odchodu do dôchodku a povinné skonzervatívňovanie portfólia, t.j. postupný presun majetku do dlhopisových fondov od dosiahnutia veku 50 rokov, reálne nedotkne.

Investovanie na dôchodok nie je až také populárne

Napriek zníženiu budúcich dôchodkov z druhého piliera chce svoje súkromné investovanie na dôchodok zvýšiť len štvrtina Slovákov. Podľa prieskumu uvažuje nad tým, že bude viac investovať na dôchodok, len mierne viac mužov (26 %) ako žien (24 %). Medzi mladou generáciou do 34 rokov plánuje svoje súkromné investovanie na dôchodok zvyšovať 39 %, vo vekovej skupine 34-54 rokov je to len 28 %.

„Jediným spôsobom, ako si ľudia môžu zásadne zvýšiť budúci dôchodok, je investovanie na finančných trhoch. Napríklad americké trhy priniesli za posledné storočie zhodnotenie cez 9 % ročne. Kľúčové je však investovať čo najdlhšie, pretože len vtedy sa úspory môžu znásobiť, a tým priniesť želaný efekt,“ odporúča Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. Zvýšenie investičných vkladov kvôli zredukovaným odvodom však neplánuje urobiť 6 z 10 mladých Slovákov.

Relatívne dobrou správou je, že svoje investície chce zvýšiť 41 % ľudí s nadpriemerným príjmom nad 1500 eur mesačne. Prieskum ďalej ukázal, že klienti sprostredkovateľských spoločností si výraznejšie uvedomujú potrebu zvýšiť svoje investovanie na dôchodok a urobiť tak chce v priemere viac ako polovica z nich.