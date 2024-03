Kryptomeny majú úspešne za sebou obdobie puberty, no jednej detskej choroby sa však dosiaľ nezbavili

Prvý štvrťrok sa zatiaľ na trhoch nesie v duchu dobývania nových historických maxím. Vyskočilo na ne veľa akciových indexov naprieč svetom, zlato a najnovšie sa pridávajú aj kryptomeny. „Bitcoin ako vlajková loď kryptomenového sveta doplávala nad hladinu 73-tisíc dolárov. Na štarte tohto roka pritom bitcoin kotvil pri hladine 44-tisíc dolárov,“ povedala analytička Next Finance Markéta Šichtařová.

Prečo sa celému radu tried aktív tak veľmi darí? Svoju rolu podľa odborníčky zohrávajú vyhliadky, že centrálne banky veľkých krajín čoskoro začnú znižovať úrokové sadzby. To zníži úročenie sporiacich účtov, termínovaných vkladov či výnosy štátnych dlhopisov. Investori bažiaci po zhodnotení preto presúvajú svoje peniaze do iných typov aktív. „V tom sa skrýva vysvetlenie, prečo sa darí akciám, drahým kovom či kryptomenám. Rastúci hlad po kryptomenách je však hnaný inými, špecifickými dôvodmi,“ pokračovala Šichtařová.

Bitcoinové fondy

Kurzu bitcoinu pomáhajú nahor podľa nej predovšetkým novo schválené bitcoinové fondy obchodované na burze – teda ETF. Ich spustenie v USA otvorilo nové možnosti špekulácie na vývoj ceny tejto kryptomeny. Jednoducho, bitcoin sa otvoril aj tým investorom, ktorí dosiaľ bitcoin nechceli držať napríklad pre starosti s jeho úschovou. „To však nie je všetko. Vďaka ETF začali bitcoin brať vážne i veľké inštitúcie, ktoré sa ho až dosiaľ štítili. To sa postupom času prejavuje prílevom nového kapitálu,“ hovorí Šichtařová.

Bitcoin navyše čaká dôležitý sviatok. Na konci apríla nastane takzvaný halving. Ide o to, že sa znížia odmeny pre ťažiarov bitcoinov na polovicu. Spolu s tým sa však na polovicu zníži i počet denne vygenerovaných virtuálnych mincí. V posledných rokoch platilo, že cena bitcoinu sa po halvingu zvyšovala. Konkrétne v histórii nastali už tri halvingy. Bitcoin mal po každej tejto udalosti tendenciu rásť na historické maximá, a to do niekoľkých mesiacov.

Britský Úrad pre finančnú etiku (FCA) oznámil, že umožní vydávať burzovo obchodované dlhopisy (ETN) spojené s kryptoaktívami. Tieto nástroje budú určené iba profesionálnym investorom a vytvárať ich budú môcť iba licencované investičné burzy. Nateraz pre drobných investorov zostáva v platnosti zákaz a regulátor zopakoval, že kryptoaktíva sú pre nich nevhodné a riskantné. Londýnska akciová burza (LSE) v reakcii na to oznámila, že od tohtoročného druhého štvrťroka bude prijímať žiadosti o prijatie ETN spojených s bitcoinom a druhou najrozšírenejšou kryptomenou, teda ethereom.

Vrtkavosť klesá pomaly

Všetky popísané dôvody privádzajú ku kryptu podľa Šichtařovej stále viac ľudí. Zatiaľ čo bitcoin v tomto roku pridal 69 %, ethereum dokonca 74 %. Cenu etherea neženie hore podľa odborníčky iba boom spojený s celým trhom kryptomien. V USA sa veľkí správcovia majetku usilujú o spustenie ETF aj na ethereum. To by mohlo cenu etherea katapultovať ešte vyššie. Zároveň by to mohlo o niečo znížiť dominanciu bitcoinu.

„Kryptomeny teda majú úspešne za sebou obdobie puberty. Dôkazom toho je nielen povolenie bitcoinových ETF, ale tiež nárast záujmu o kryptomeny zo strany veľkých inštitúcií. Rozhodne nepôsobí ako sci-fi, že by bitcoin mohol tento rok pokoriť v dolároch 100-tisícovú úroveň. Jednej detskej choroby sa však kryptomeny dosiaľ nezbavili. Ich zvýšená vrtkavosť klesá len pomaly,“ skonštatovala Šichtařová.

Najlepšie to podľa nej vystihuje postoj americkej Komisie pre cenné papiere. Tá síce v januári schválila spustenie 11 spotových ETF fondov na bitcoin, no jej predseda pred kryptomenami varoval. Konkrétne vyhlásil, že investície do kryptoaktív môžu byť mimoriadne rizikové a volatilné. „My si z toho vezmeme, že v kryptomenách je vhodné držať maximálne nízké jednotky percent investičného portfólia,“ doplnila Šichtařová.