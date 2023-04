J&T Banka dosiahla vlani vysoký zisk, medziročne narástol o vyše 20 percent

J&T Banka uzavrela vlaňajšok s konsolidovaným ziskom 140 mil. eur.V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení spoločnosti nárast o 21 %. Nárast zaznamenal aj objem poskytnutých korporátnych úverov, ktorý medziročne narástol o 17 %. Celkový objem úverov a pohľadávok voči klientom v minulom roku dosiahol 4,4 mld. eur.

Čisté úrokové výnosy stúpli o 58 % na 292 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 18 % na 78 mil. eur. Výraznú medziročnú zmenu zaznamenal čistý zisk z obchodovania. Kým v roku 2021 to bola strata 6 mil. eur, vlani to bol už zisk 89 mil. eur. Celkové prevádzkové výnosy tak výraznejšie vzrástli a spoločnosti pomohlo aj to, že medziročne klesli prevádzkové náklady.

Vlastný kapitál narástol v medziročnom porovnaní o 399 mil. eur na 1,49 mld. eur. Okrem zisku z bežného roka a z príspevku z nerozdeleného zisku z predchádzajúceho roka sa v ňom pozitívne premietlo aj navýšenie kapitálu zo strany akcionárov o 120 mil. eur. Kapitálová primeranosť na konsolidovanej báze dosiahla úroveň 19,37 %.