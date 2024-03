Investovať sa dá aj do kakaa. Čokoláda sa stane o niečo väčším luxusom, ako bola doteraz

O poľnohospodárskych komoditách sa toho až tak veľa nehovorí. Ako povedal analytik Next Finance Jiří Cihlář, má to dva hlavné dôvody. Prvým je, že predsa len nie sme ekonomikou postavenou na výkone poľnohospodárstva. A tým druhým dôvodom je skutočnosť, že vývoj cien poľnohospodárskych komodít je zložito odhadnuteľný.

Aktuálne to platí napríklad pre kakao, s ktorého cenou sa podľa analytika pohralo počasie. Cena kakaa totiž vyskočila na rekordné úrovne a prekonala psychologickú hladinu 10-tisíc dolárov za tonu. Trh sa bojí, že ponuka kakaa bude tento rok slabá pre zlú úrodu v dôležitých pestovateľských krajinách v západnej Afrike.

Konkrétne Pobrežie Slonoviny, ktoré je svetovou jednotkou v produkcii kakaa, sa stretáva s vyššími teplotami. Tie vyvolávajú suchá a znižujú úrodu. A aby toho nebolo málo, pridala sa vírusová choroba, ktorá postihuje kakaovník a spôsobuje vážne poškodenie rastlín.

„Na to samozrejme zareagujú konkurenčné pestovateľské krajiny, ako je Brazília či Ekvádor. Tie sa už snažia zvýšiť produkciu. Žiaľ, potrvá to niekoľko rokov, kým novo vysadené kakaovníky začnú plodiť bôby,“ konštatuje Cihlář.

Dopyt po čokoláde

Každopádne investor, ktorý na rast cien kakaa začal stavať na štarte minulého roka, je k dnešnému dňu v pluse o 130 %. Rast cien kakaa podľa analytika urýchľuje to, že zatiaľ čo sa čakajú nižšie dodávky, dopyt po čokoláde zostáva vysoký.

Najviac nadšencov čokolády pritom nájdeme v najväčšej ekonomike sveta, teda USA. „Je pritom zrejmé, že čokoládovne budú musieť preniesť rastúce ceny komodity na koncových zákazníkov. Na druhej strane však nečakáme, že ceny čokolád a ďalších kakaových výrobkov vyskočia na dvojnásobok,“ myslí si analytik.

Predsa len, do koncových cien kakaových výrobkov sa premietajú i náklady na výrobu, balenie, distribúciu či reklamu. Navyše platí, že veľké čokoládovne sa proti cenovým výkyvom istia finančnými derivátmi. Veľký problém by pre ne nastal až v prípade, pokiaľ by silný rast ceny trval dlho, teda viac rokov.

„Navyše staviame na to, že časť výrobcov zníži gramáž výrobkov či vo výrobku obmedzí podiel čokolád. Vo výsledku čakáme to, že ceny čokolád a iných kakaových produktov tento rok vzrastú maximálne o nižšie desiatky percent. I tak sa čokoláda stane o niečo väčším luxusom, ako bola doteraz,“ dodal Cihlář.