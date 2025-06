Informácie o finančných službách budú prístupnejšie, jasné sú aj maximálne poplatky za predaj štátnych dlhopisov

Poslanci schválili novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách. Novela reaguje na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa zriaďuje jednotné európske miesto prístupu (ESAP) pre centralizovaný prístup k verejne dostupným informáciám týkajúcich sa finančných služieb, kapitálových trhov a udržateľnosti.

ESAP bude prevádzkovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a má zabezpečiť jednoduchý a centralizovaný prístup k informáciám o subjektoch a ich produktoch, ktoré sa zverejňujú v súlade s existujúcimi požiadavkami. ESAP nevytvára nové povinnosti na zverejňovanie obsahu, ale nadväzuje na už platné európske nariadenia a smernice.

Stropy na poplatky za predaj štátnych dlhopisov

Novela zákona po pozmeňujúcich návrhoch prináša aj jasné stropy na poplatky za predaj štátnych dlhopisov pre občanov na burze cenných papierov aj mimo nej. Fyzická osoba, ktorá dlhopisy nadobudla upísaním pri ich vydaní alebo ich zdedila, zaplatí za predaj najviac 10 eur pri objeme do 10 000 eur, 50 eur pri objeme od 10 001 do 50 000 eur a 100 eur pri objeme od 50 001 do 100 000 eur. Pri vyšších objemoch sa uplatnia poplatky podľa cenníkov dotknutých inštitúcií.

Celkový poplatok zahŕňa všetky náklady spojené s predajom. Teda poplatky banke alebo obchodníkovi s cennými papiermi, burze cenných papierov aj centrálnemu depozitárovi. Za obstaranie predaja štátnych dlhopisov pre občanov sa pri predaji štátnych dlhopisov pre občanov nesmú vyberať akékoľvek iné poplatky okrem celkového poplatku.

Mimoburzové obchody

Nové pravidlá sa vzťahujú aj na mimoburzové obchody, ak predávajúcim je fyzická osoba, ktorá dlhopisy nadobudla upísaním alebo zdedením. Cieľom je, aby transakčné poplatky neodrádzali občanov, najmä vo vyššom veku, od predaja dlhopisov pred ich splatnosťou.

Väčšina týchto dlhopisov je totiž v rukách občanov vo veku 65+ rokov. Nové poplatkové pásma majú podporiť sociálny rozmer investovania do štátnych dlhopisov a zvýšiť ich atraktivitu ako takmer bezrizikovej investície pre občanov.

Novela zákona nadobúda účinnosť 10. júla 2025 okrem vybraných bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2026, resp. 10. januára 2026.