Inflácia na Slovensku mierne klesá, no je naďalej štvrtou najvyššou v eurozóne

Harmonizovaná medziročná inflácia (HICP) na Slovensku vo februári podľa Eurostatu mierne klesla na 4 %. No v porovnaní s januárom februárové ceny medzimesačne narástli o 0,3 %.

Ako komentoval hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš, slovenská inflácia je predbežne štvrtá najvyššia v eurozóne po Estónsku, kde je na úrovni 5 %, Chorvátsku s úrovňou 4,7 % a Belgicku s úrovňou 4,4 %. Potravinová inflácia je taktiež štvrtá najvyššia v krajinách platiacich spoločnou menou.

Tempo potravinového zdražovania

Potravinová medziročná inflácia na Slovensku mierne spomalila na 3 %. Ceny potravín vrátane alkoholu a tabaku teda nie sú nižšie, ale sú o tri percentá drahšie ako vo februári 2024. Tempo potravinového zdražovania v januári bolo 3,4 %, a teda spomalila sa dynamika, ktorou rastú cenovky.

Ani toto však nemusí mať podľa Gábriša dlhé trvanie a už v marci môžu potraviny spolu s alkoholom a tabakom opätovne zdražovať rýchlejším medziročným tempom.

Máme štvrtú najvyššiu potravinovú infláciu v eurozóne

Dôvody môžu byť podľa analytika domáce, kedy je nižšia porovnávacia báza od marca. To by mohlo posunúť našu potravinovú infláciu opäť vyššie.

„Druhým faktorom je medzinárodné prostredie, keďže vidíme, že potravinová inflácia z HICP v niektorých veľkých krajinách eurozóny od začiatku roka zrýchľuje. Rovnaké tendencie pozorujeme aj pri krajinách v našom regióne, ale aj pri publikovaných dátach z indexu cien výrobcov. Mierny tlak na zosilnenie dynamiky potravinovej inflácie sa môže vrátiť aj u nás,“ hovorí Gábriš.

Bez ohľadu na to ako to dopadne však analytik konštatuje, že aktuálne má Slovensko štvrtú najvyššiu potravinovú infláciu v eurozóne. Vyššiu infláciu potravín vrátane alkoholu a tabaku mali z dosiaľ publikovaných krajín len Holandsko, a to 7,4 % , Belgicko s úrovňou 6,1 % a Chorvátsko s úrovňou 5,6 %. Rovnakú úroveň ako Slovensko malo podľa predbežných februárových dát Nemecko, kde potravinová inflácia zrýchlila z 1,9 % na 3 %.

Zrýchlila sa tovarová inflácia

Tovarová inflácia tzv. neenergetických priemyselných tovarov zrýchlila u nás z 2,6 % na 3 %, čo je podľa Gábriša najvyššia úroveň za posledných jedenásť mesiacov. Ceny energií sú v spotrebiteľskom koši vo februári medziročne vyššie zhruba o jedno percento. Silná ostáva aj u nás inflácia v oblasti služieb. Vo februári sa síce mierne spomalila z 8,2 % na 7,8 %, no zostáva blízko 8 %.

„Podľa dosiaľ zverejnených dát za krajiny eurozóny sme mali najvyššiu infláciu služieb spoločne s Chorvátskom. A aj po zverejnení kompletných februárových dát za všetky krajiny EMU zrejme ostaneme v prvej trojke,“ uvádza Gábriš.

Inflácia v eurozóne vo februári spomalila z 2,5 % na 2,4 %, a to spolu s jej výhľadom do ďalších mesiacov zrejme podľa analytika necháva otvorený priestor na ďalší pokles sadzieb ECB. Vo veľkých ekonomikách ako je Francúzsko a Taliansko už inflácia bezpečne klesla pod cielenú úroveň 2 %. V Nemecku s úrovňou 2,8 % zatiaľ ostáva na touto hranicou, ale slabý výkon nemeckej ekonomiky zrejme podporí rozhodovanie banky o ďalšom uvoľnení menovej politiky.