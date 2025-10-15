Hypotekárny trh sa prebúdza, nižšie sadzby prinášajú novú šancu na vlastné bývanie

Slovenský hypotekárny trh sa po dvoch rokoch ochladenia opäť rozhýbal. Zníženie úrokových sadzieb povzbudilo nielen nových kupujúcich, ale aj dlžníkov, ktorí zvažujú refinancovanie svojich úverov.
Ako uviedol finančný analytik spoločnosti Swiss Life Select SlovenskoPavel Škriniar, banky disponujú dostatkom kapitálu aj likvidity, čo znamená, že na obzore nie sú žiadne obmedzenia v poskytovaní úverov. Práve preto sa hypotéky stávajú dostupnejšími ako v predchádzajúcich rokoch.
Obmedzená ponuka nehnuteľností
Najčastejšie fixácie sa v priemere pohybujú na úrovni 3,19 %, čo je pokles z minuloročných štyroch percent. Niektoré banky dokonca ponúkajú pri špecifických fixáciách sadzby okolo 3 %, a v rámci retenčných ponúk sa možno dostať až na 2,8 %. „Pri páre s čistým mesačným príjmom 2 000 eur to znamená, že môžu získať hypotéku vyššiu približne o 21-tisíc eur oproti minulému roku,“ dopĺňa Škriniar.
Po prudkom raste úrokových sadzieb v roku 2023 sa ceny nehnuteľností dočasne prepadli, no podľa najnovších dát sa už zotavili a prekonali úrovne spred dvoch rokov. Výstavba nových projektov sa však spomalila, čo môže v budúcnosti vyvolať tlak na ďalší rast cien. „Obmedzená ponuka nových bytov a domov sa pravdepodobne prejaví v zvýšení cien aj na sekundárnom trhu,“ konštatuje Škriniar. Na druhej strane, vládne konsolidačné opatrenia by mohli tento rast dočasne pribrzdiť.
Nové úvery aj refinancovanie
Oživenie sa netýka len nových úverov. Rastie aj počet ľudí, ktorí refinancujú staršie hypotéky. Zníženie sadzieb im umožňuje buď znížiť mesačné splátky, alebo využiť lepšie podmienky na zlepšenie svojho bývania. „Zvýšený záujem o refinancovanie naznačuje, že spotrebitelia sa snažia optimalizovať svoje rozpočty a znížiť finančný tlak,“ dodáva analytik.
Otázka, či ešte čakať na pokles cien, podľa analytika nemá jednoznačnú odpoveď. No čas nemusí hrať v prospech kupujúcich. „Odkladať rozhodnutie o kúpe vlastného bývania sa nemusí vyplatiť,“ upozorňuje Škriniar. Trh sa postupne oživuje a ak sa trend rastu cien zrýchli, mnohí môžu podľa analytika zistiť, že ich vysnívaný byt sa stal nedostupným.