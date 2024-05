Fajčiari, ktorí skončili s fajčením si môžu finančné prilepšiť. Stačí spraviť len jeden krok

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. máj) prináša 365.invest aktuálne štatistiky, ktoré odhaľujú finančné dopady fajčenia na slovenské domácnosti. Viac ako 1 150 000 Slovákov fajčí, pričom priemerný mesačný výdavok na cigarety dosahuje 150 €. Ak by však fajčiari prestali fajčiť a namiesto toho túto sumu investovali, mohli by dosiahnuť výrazné finančné prírastky.

Podľa údajov Eurostatu fajčí každý deň 19,7 % občanov EÚ. Spomedzi krajín EÚ, má najvyššiu mieru fajčenia Bulharsko, kde denne fajčí viac ako štvrtina obyvateľov (28,2 %), nasledujú Turecko, Grécko a Maďarsko. Naopak, najnižšiu mieru fajčenia má Švédsko (9,3 %), Island a Fínsko. V Európskej únii fajčia častejšie muži ako ženy, v porovnaní so 14,8 % žien fajčí denne 22,3 % mužov. Aj keď počet fajčiarov na Slovensku v posledných rokoch klesal, v roku 2022 opäť vzrástol na 21,2 %, čo predstavuje viac ako 1 150 000 aktívnych fajčiarov, pričom 5 % z nich vyfajčí 20 cigariet denne.

Čísla hovoria jasne

Fajčenie predstavuje pre každého piateho Slováka značnú zdravotnú, ale aj finančnú záťaž. Dôležité je poznamenať, že vláda za posledný rok už dva krát navyšovala spotrebné dane na tabak a tabakové výrobky. Každý fajčiar môže byť tak prekvapený, aký finančný dopad má tento zlozvyk na jeho peňaženku.

„Povedzme, že priemerná cena balenia cigariet bude 5 €, pričom aktívny fajčiar vyfajčí jedno balenie denne. To znamená, že mesačne minie približne 150 € a ročne to môže byť až 1 800 € len na cigarety. Ak by tieto peniaze investoval napríklad do podielových realitných fondov, mohol by v dlhodobom horizonte značne zvýšiť svoje finančné aktíva,“ uviedla Katarína Dubeňová, PR manažér 365.invest.

Je to je značná suma, ktorú by sa dalo investovať oveľa efektívnejšie. Zvlášť keď si uvedomíme, že podiel denných fajčiarov je najvyšší v produktívnom veku 15 – 24 a 25 – 34 rokov. Naopak vo vekovej skupine 55 – 64 rokov a v najstaršej vekovej skupine je podiel najnižší.

„Ak by ste tieto peniaze investovali do podielových realitných fondov s priemernou ročnou mierou návratnosti 3,5 %, po 5 rokoch by ste mali takmer 10 000 €. Po 15 rokoch by ste mohli dosiahnuť viac ako 35 000 € a po 30 rokoch by sa táto suma mohla blížiť 100 000 €. Tým, že sa vzdáte fajčenia, môžete nielen zlepšiť svoje zdravie, ale vďaka investovaniu aj významne zvýšiť svoje úspory,“ dodáva Katarína Dubeňová.

Vzorový prepočet: úroková sadzba: 3,5% p. a., úročenie: mesačne, frekvencia sporenia: mesačne.

Nasporené (vložené + úroky) 5 ROKOV 15 ROKOV 30 ROKOV 20 € 1 309 € 4 726 € 12 708 € 50 € 3 273 € 11 814 € 31 771 € 150 € 9 820 € 35 443 € 95 312 € Vložené 20 € 1 200 € 3 600 € 7 200 € 50 € 3 000 € 9 000 € 18 000 € 150 € 9 000 € 27 000 € 54 000 € Nasporené úroky 20 € 109 € 1 126 € 5 508 € 50 € 273 € 2 814 € 13 771 € 150 € 820 € 8 443 € 41 312 €

Výber je na vás

Priemerná cena balenia cigariet sa líši v závislosti od krajiny a produktu, ale množstvo peňazí, ktoré priemerný fajčiar minie, určite nie je v rámci mesačného budgetu zanedbateľné. Ak by ste tento finančný odliv zastavili a rozhodli sa prostriedky investovať, urobíte tak prvý krok k vašej finančnej slobode.

Pravidelné investovanie aj menších súm môže významne ovplyvniť našu finančnú budúcnosť. To isté platí aj pre zlozvyky, ktoré na prvý pohľad s financiami až tak nesúvisia. Napríklad také fajčenie môže viesť k vážnym finančným stratám.

Svetový deň bez tabaku je skvelou príležitosťou zamyslieť sa nad zdravšími životnými cieľmi a finančnými rozhodnutiami. Ak budete pokračovať vo fajčení, budete sledovať, ako sa vaše peniaze doslova odparujú. Táto suma by mohla pokryť náklady napríklad na kúpu nového auta, predčasné splatenie hypotéky, či rozšírenie bývania.

Informačný servis