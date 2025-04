Európske a ázijské akcie pred účinnosťou Trumpových ciel rástli, zatiaľ čo v Amerike klesli

Niekoľko hodín predtým, ako nadobudnú účinnosť nové globálne obchodné clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom, svet s obrovským očakávaním sleduje akciové trhy. Kým európske a ázijské v priebehu utorka rástli, akcie na Wall Street si pohoršili.

Trump nazval stredu 2. apríla „dňom oslobodenia“, pričom sľúbil, že zavedie tarify pre „všetky krajiny“.

Odvetné opatrenia na stole

Šéfka Európskej únie Ursula von der Leyenová uviedla, že v 27-člennom bloku naďalej dúfajú vo „vyrokované riešenie“ amerických ciel, ale „na stole“ sú podľa nej všetky možné odvetné nástroje. V médiách sa v ostatných dňoch spomínalo napríklad zacielenie na najväčšie americké banky a amerických technologických gigantov.

Na „starom kontinente“ si polepšili trhy v Paríži i Frankfurte nad Mohanom. Akcie v Londýne v priebehu utorka tiež stúpli, aj keď britský premiér Keir Starmer povedal, že Spojené kráľovstvo bude pravdepodobne trpieť americkými clami, a to aj napriek pokroku v pobrexitovej obchodnej dohode.

Začiatok obchodnej vojny

„Zajtrajšok bude znamenať začiatok obchodnej vojny, ktorá prináša ešte väčšiu neistotu a obavy pre trhy,“ povedal Joshua Mahony, hlavný analytik spoločnosti Scope Markets. „Očakávaná odveta zo strany Kanady, eurozóny, Číny, Japonska a Južnej Kórey signalizuje, že by sa to mohlo zhoršiť, kým sa to nezlepší,“ dodal.

Vietnam v utorok uviedol, že zníži clá na celý rad tovarov vrátane áut, skvapalneného plynu a niektorých poľnohospodárskych produktov, zatiaľ čo Taiwan naznačil, že má tiež v pláne zaoberať sa touto otázkou.

Akciový trh v Tokiu oslabil, zatiaľ čo Hongkong a Šanghaj zamierili nahor. Na Wall Street zaznamenali pokles deň po tom, ako indexy S&P 500 a Nasdaq zakončili svoj najhorší štvrťrok od roku 2022.