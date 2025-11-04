Európska únia čelí vážnej strate tempa aj konkurencieschopnosti, upozorňuje šéf NKÚ Andrassy

Európska únia podľa predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ)Ľubomíra Andrassyho čelí vážnej strate tempa aj konkurencieschopnosti voči zvyšku sveta. Ako upozorňuje, únia sa dostala do situácie, keď žije na úkor budúcich generácií a jej hospodárska dynamika je oslabená neefektívnym využívaním finančných zdrojov. Andrassy to uviedol po stretnutí so slovenskou členkou Európskeho dvora audítorov Katarínou Kaszasovou.
Historicky vysoké zadlženie EÚ
Podľa Andrassyho EÚ smeruje k historicky vysokému zadlženiu. Kým pred pandémiou COVID-19 dosahoval dlh únie približne 52 miliárd eur, dnes je to už viac než 578 miliárd eur. Ak sa trend nezmení, do roku 2027 by mohla európska dlhová záťaž narásť až na 900 miliárd eur. Od roku 2028 bude únia musieť podľa Andrassyho každoročne vyčleniť okolo 40 miliárd eur na splácanie záväzkov, ktoré vznikli najmä počas krízových rokov.
Národní kontrolóri kritizujú návrh rozpočtu, zadlženie Slovenska sa aj napriek konsolidácii zhoršuje
Najvyšší kontrolór zároveň upozornil, že pôvodný cieľ spoločnej európskej politiky, a to podpora rozvoja, inovácií a súdržnosti, sa z eurofondov často vytráca. Dotačné mechanizmy označil za netransparentné a zle cielené, pretože podľa neho slúžia skôr na administratívne spracovanie financií než na posilňovanie ekonomického rastu. „Nie sú používané na to podstatné, prečo majú byť využité, a to sú inovácie, rozvoj a podpora tých projektov, ktoré prispievajú k rastu,“ skonštatoval.
Kritika plánu obnovy
Kriticky sa vyjadril aj k samotnému plánu obnovy, ktorý mal byť jedným z hlavných nástrojov modernizácie európskych ekonomík. Podľa Andrassyho bude veľmi ťažké objektívne vyhodnotiť, či sa podarilo dosiahnuť jeho deklarovaný cieľ. Teda zvýšenie konkurencieschopnosti. Pripomenul pritom, že členské štáty, vrátane Slovenska, budú tieto zdroje musieť postupne splácať od roku 2028 až do roku 2058.
Slovensko podľa NKÚ môže smerovať do rozpočtovej pasce. Dlh rastie rýchlejšie, než sa očakávalo
Slovensko má z celkového balíka plánu obnovy vo výške vyše 700 miliárd eur pridelených približne šesť miliárd eur. Andrassy však varuje, že prínos týchto peňazí nemožno merať len číslami o čerpaní. „Na prvom mieste musí byť kvalita, transparentnosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov. Nestačí hovoriť o percentách čerpania, ak nevieme, čo konkrétne priniesli,“ zdôraznil predseda NKÚ.