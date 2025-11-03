Investičné fondy čakajú prísnejšie pravidlá, povinná bude aj kontrola likvidity

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o kolektívnom investovaní, ktorá má zosúladiť slovenskú legislatívu s novými pravidlami Európskej únie. Cieľom úprav je posilniť transparentnosť správy investičných fondov, zlepšiť riadenie rizík a umožniť väčšiu flexibilitu pri správe majetku fondov v čase trhových otrasov.
Novela má nadobudnúť účinnosť v troch etapách, a to od apríla 2026, júna 2026 a apríla 2027. Hlavnou zmenou je transpozícia smernice, ktorá upravuje fungovanie správcov alternatívnych investičných fondov (AIFMD) a správcov fondov kolektívneho investovania (UCITS).
Masové odkupy podielových listov
Nové pravidlá sa zameriavajú na prísnejší dohľad nad delegovaním činností na tretie subjekty, na rozšírenie nástrojov riadenia likvidity fondov, ako aj na uľahčenie cezhraničného prístupu k depozitárnym službám. Cieľom je zvýšiť ochranu investorov a posilniť stabilitu finančného systému.
Správcovské spoločnosti budú musieť po novom zaviesť aspoň dva nástroje na riadenie likvidity, ktoré budú môcť aktivovať v stresových trhových podmienkach, napríklad pri náhlom odleve investorov. Tieto nástroje umožnia fondom pružnejšie reagovať na výkyvy a predchádzať masovým odkupom podielových listov, ktoré by mohli ohroziť ich stabilitu.
Každá aktivácia týchto nástrojov bude musieť byť nahlásená Národnej banke Slovenska (NBS), aby mala dohľad nad možnými rizikami pre širší finančný trh. Dôležitou novinkou je aj umožnenie poskytovania úverov alternatívnymi investičnými fondmi.
Netransparentné presúvanie
Tieto fondy budú môcť po splnení prísnych podmienok financovať najmä malé a stredné podniky, ktoré majú obmedzený prístup k tradičným bankovým úverom. Zákon však zároveň zavádza nové pravidlá na ochranu investorov a na kontrolu rizík, ktoré by mohli z poskytovania úverov vyplynúť.
Novela prináša aj sprísnené požiadavky na zverovanie a druhotné zverovanie činností správcovských spoločností tretím osobám, vrátane subjektov so sídlom v zahraničí. Správcovia fondov budú musieť NBS pravidelne poskytovať prehľad o všetkých takýchto dohodách, vrátane ich rozsahu a charakteru.
Cieľom je zamedziť netransparentnému presúvaniu riadiacich kompetencií mimo Slovenska a posilniť dohľad nad činnosťami správcov fondov v rámci EÚ. Ďalšou zmenou je umožnenie cezhraničného využívania služieb depozitárov.
Riadenie rizík
Menšie krajiny, ako Slovensko, často nemajú dostatočný počet subjektov, ktoré by tieto služby poskytovali. Po novom tak budú môcť správcovské spoločnosti po súhlase NBS využiť depozitára so sídlom v inom členskom štáte EÚ. Tento krok má znížiť náklady fondov a zlepšiť ich prístup k správe špecifických aktív, ako sú zahraničné investície.
Novela zároveň transponuje aj smernicu, ktorá upravuje pravidlá pre riadenie rizík pri derivátových transakciách. Zavádza rovnaké podmienky pre deriváty obchodované na burze aj mimo nej, tzv. mimoburzové deriváty, a zohľadňuje, či boli transakcie centrálne zúčtované prostredníctvom centrálnej protistrany.
Zmena každých päť rokov
Cieľom je presnejšie zohľadniť skutočné riziká a vytvoriť rovnováhu medzi rôznymi typmi finančných operácií. Z praktických úprav vyplýva povinnosť rotácie nezávislých oceňovateľov nehnuteľností v majetku realitných fondov.
Tí sa budú musieť meniť každých päť rokov, aby sa predišlo konfliktu záujmov a zabezpečilo objektívne oceňovanie aktív. Novela tiež zavádza nové označenie „správca rizikového kapitálu“, ktoré budú musieť používať registrovaní správcovia alternatívnych fondov zameraných na rizikové investície.
V konečnom dôsledku má novela zákona zabezpečiť plnú harmonizáciu slovenského systému kolektívneho investovania s európskymi štandardmi. Posilní ochranu investorov, zvýši transparentnosť správy fondov a umožní väčšiu konkurenciu medzi správcami i depozitármi. Očakáva sa, že nové pravidlá podporia rozvoj kapitálového trhu a zlepšia prístup slovenských firiem k financovaniu.