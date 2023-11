Eurokomisia predbežne odobrila tretiu žiadosť Slovenska v rámci plánu obnovy, získať môžeme až 662 miliónov eur

Európska komisia v piatok predbežne kladne posúdila žiadosť Slovenska o platbu vo výške 662 miliónov eur v rámci plánu obnovy. Ide už o tretiu žiadosť. Slovenské orgány vo svojej žiadosti podľa komisie poskytli podrobné a komplexné dôkazy preukazujúce uspokojivé dosiahnutie 21 míľnikov a šiestich cieľových hodnôt.

Slovensko predložilo komisii žiadosť ešte 25. septembra. Po získaní tretej žiadosti tak budeme mať spolu už vyše dve miliardy eur za splnené opatrenia.

19 tematických zložiek

Slovenský plán obnovy zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení organizovaných v 19 tematických zložkách. Plán sa bude financovať z grantov vo výške 6,4 miliardy eur. Slovensko doteraz dostalo 1,9 miliardy eur.

To zahŕňa predbežné financovanie v sume 823 milióna eur vyplatených 13. októbra 2021 a ďalších 399 milióna eur vyplatených 29. júla 2022 po kladnom posúdení prvej žiadosti o platbu. Dňa 22. marca 2023 Slovensku vyplatili ďalších 709 miliónov eur v nadväznosti na kladné posúdenie druhej žiadosti.

Ochrana prírody aj vzdelávanie

Komisia teraz žiada o stanovisko Hospodársky a finančný výbor, ktorému poslala svoje kladné predbežné posúdenie uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov zo strany Slovenska v súvislosti so žiadosťou o túto platbu. Na základe stanoviska výboru komisia prijme konečné rozhodnutie o vyplatení finančného príspevku prostredníctvom komitologického výboru. Platba sa bude Slovensku vyplácať až po tom, ako komisia prijme uvedené rozhodnutie.

Tretia žiadosť obsahuje míľniky a ciele zamerané najmä na zelené opatrenia, či už ochranu prírody, obnovu rodinných domov, podporu obnoviteľných zdrojov energie. Zahŕňajú tiež oblasť vzdelávania. Zaviedol sa právny nárok na materskú školu, výkonnostné zmluvy na univerzitách, systém hodnotenia vedeckého výkonu na univerzitách.

Na rade je štvrtá žiadosť

Významný počet míľnikov sa týka aj témy inovácií a výziev na podporu vedy a výskumu a digitalizácie. Súčasťou posudzovania jednotlivých žiadostí o platby je aj kontrola toho, či sa žiadny z predtým splnených míľnikov nezvrátil.

„Hodnotenie Európskej komisie potvrdzuje, že realizácia plánu obnovy ide správnym smerom. Teraz je dôležité pokračovať a do konca roka si podať štvrtú žiadosť o platbu a zároveň naštartovať investície do regiónov,“ uviedol vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec. Nasleduje teda štvrtá žiadosť o platbu vo výške 924 miliónov eur, ktorú slovenská vláda plánuje podať do konca tohto roka.