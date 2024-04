Ekonomický rast by mal byť v tomto roku podľa analytikov solídny, ekonomika tak má priestor konsolidáciu absorbovať bez výraznejších strát

Na vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) zmeny v slovenskej ekonomike veľmi nevidieť. Konštatujú to analytici Tatra banky. Ich predikcie na utorkovom stretnutí prezentoval hlavný analytik Tatra banky Róbert Prega.

V rokoch 2022 a 2023 sa HDP vyvíjal podľa jeho slov až prekvapivo stabilne, vzhľadom na to, čomu ekonomika čelila. V roku 2022 to bol ekonomický rast o 1,8 %, vlani o 1,6 %.

Pôvodné obavy recesie sa teda podľa Pregu nenaplnili. Analytici očakávajú podobný vývoj aj v ďalších rokoch.

Dva roky dvojcifernej inflácie

V tomto roku očakávajú ekonomický rast cez 2 %, čo bude poháňané najmä oživením domáceho dopytu a rastu reálnych miezd. A to by malo byť aj v ďalších rokoch. „Ekonomika tak má priestor konsolidáciu absorbovať bez výraznejších strát,“ skonštatoval Prega.

Mali sme tu dva roky dvojcifernej inflácie. To je jeden z dôvodov, prečo aj úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) stúpli. Z pohľadu domácností za 5 rokov vzrástli ceny potravín o 46 %, najviac v rokoch 2022 a 2023. S výnimkou Maďarska to bol podľa analytikov najvyšší rast.

Kontrastom bol podľa Pregu vývoj cien energií, kde sme mali najnižší nárast cien energií. Uchránilo nás podľa analytika dotovanie zo strany štátu. „Vysoká inflácia nebola len slovenský fenomén. Aj v eurozóne bol rast cien trvalý a rýchly,“ povedal Prega.

Nepatrné klesanie zamestnanosti

No ako doplnil, obdobie vysokej inflácie máme za sebou. Očakáva sa postupné atakovanie 2-percentnej úrovne. Koniec inflácie zároveň podľa prognóz prinesie aj zníženie úrokových sadzieb. „Je pravdepodobné, že prvé zníženie uvidíme v júni. Znižovanie bude veľmi postupné,“ pokračoval Prega.

Nezamestnanosť bude podľa analytikov Tatra banky klesať, avšak nebude to vďaka novým pracovným miestam. Zamestnanosť bude zrejme nepatrne klesať, dôvodom je predčasný odchod do dôchodku a prirodzené starnutie populácie, či menší prílev študentov na trh. Produktívna populácia bude klesať. „Tak ako cítime to napätie dnes, bude sa trvale zvyšovať aj ďalej,“ poznamenal Prega.

Priestor na rast miezd

Napätie na trhu práce dáva podľa neho priestor na rast miezd, a to nad rámec rastu produktivity. Okolo 8,5 % očakávajú rast miezd analytici Tatra banky v tomto roku.

„Naša prognóza je mierne vyššia než odhad rezortu financií,“ uviedol Prega. Súťaž o zamestnancov bude podľa neho natoľko silná, že tempo rastu miezd sa udrží. „Slovensko však má v mzdách čo dobiehať,“ doplnil Prega. Nedostatok pracovníkov priťahuje cudzincov, no budeme ich podľa neho potrebovať viac, aby sme si udržali aký-taký rast zamestnanosti.

„Bez bolestivých opatrení ostane deficit verejných financií vysoký,“ pokračoval Prega. Nielen, že sa zaviedli nové trvalé dávky, ale ešte sú podľa neho aj automaticky valorizované.

„Máme pochybnosti o tom, či vláda na trvalej báze dokáže konsolidovať jedným percentom a akými opatreniami to naplní. Ak nebudeme schopní splniť ciele na rok 2025, o to zložitejšie to bude v ďalších rokoch,“ povedal Prega. Nerovnováhy nemôžu podľa neho trvať večne. Slovensko je v období, keď potrebuje už riešenia.