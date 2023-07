Ďalšia banka sa rozhodla upraviť svoj cenník poplatkov, za služby v pobočke si priplatíte

Každoročne sa hovorí o zdražovaní služieb bánk. Rozsah zvyšovania cien je zakaždým rozmanitý. Aj v tomto roku banky pristupujú k zmenám svojich cenníkov a len vo výnimočných prípadoch smerom nadol.

Upravujú poplatky za vedenie účtu, za výbery z bankomatov a za služby, ktoré ľudia vykonávajú priamo v pobočke. Cieľom je odradiť klientov od služieb, ktoré banke prinášajú pomerne vysoké náklady. Ak klienti bánk začnú viac využívať internetbanking a platobné karty na platby, vedia sa viacerým poplatkom ľahko vyhnúť.

Trvalý príkaz zadaný v pobočke sa predraží

Od septembra sa rozhodla upraviť cenník ČSOB. Naposledy ho menila k 1. januáru 2023. Zmeny sa podľa Finančného kompasu dotknú SEPA platobných operácií, kde banka zavádza nový poplatok 12 eur za zadanie trvalého príkazu či inkasa v priestoroch pobočky.

Zmeny sa týkajú aj debetných a kreditných kariet, kde sa niektoré poplatky zvýšia a niektoré aj znížia. Banka zníži poplatok za znovuvydanie karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty, predčasnej obnovy karty, poškodenia karty z pôvodných 15 eur na 5 eur. Na druhej strane, zvýši poplatok za zaslanie PIN do pobočky na 15 eur z pôvodných 10 eur. Poplatok za opätovné zaslanie PIN a zmenu čísla účtu k platobnej karte zruší.

Pri úveroch na bývanie banka zruší 40-eurový poplatok za preverenie stavu stavby bankou a 200-eurový poplatok za urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver.

Náklady na prevádzku

Poplatky v bankách za služby realizované v pobočkách sú často drahšie než poplatky online bankovníctva. Dôvody sú jednoduché. Prevádzka kamenných pobočiek je nákladnejšia ako prevádzka online služieb. Banky musia platiť za priestory, pokrývať náklady na elektrinu, vodu, údržbu a ďalšie prevádzkové náklady.

Ďalej sú to personálne náklady. V pobočkách pracujú ľudia, ktorí zaisťujú obsluhu zákazníkov a poskytujú finančné poradenstvo. Zamestnanci v pobočke majú svoje mzdy a ďalšie benefity, čo predstavuje náklad pre banky. Naproti tomu online bankovníctvo alebo samoobslužné bankomaty vyžadujú menej personálu a sú tak menej nákladné.

Ak aj niektorí klienti uprednostňujú osobný kontakt a radšej navštevujú pobočky, kde môžu komunikovať a riešiť svoje požiadavky, banky túto preferenciu môžu zvýrazniť tým, že poplatky za služby v pobočkách nastavia vyššie.

Ako získať bezplatný účet

Na trhu stále existuje možnosť mať v banke bezplatný účet, no treba na to splniť rôzne podmienky. Jedna z tých častých je, že je potrebné mať na bankovom účte úspory vo výške niekoľko tisíc eur. Banky zároveň chcú, aby klient svoj účet aktívne používal. Čo znamená, že mu na účet chodí pravidelný príjem a ten míňa prostredníctvom platobnej karty alebo trvalých príkazov.

Tie peniaze, ktoré by inak klient zaplatil na bankových poplatkoch, môže použiť napríklad na sporenie. Za niekoľko rokov to môže byť slušná suma. Netreba totiž očakávať, že banky svoje poplatky budú znižovať. Ak nás doposiaľ bankový účet stál mesačne napríklad 5 eur, pri získaní toho bezplatného tak ušetríme každoročne 60 eur.

Viaceré prieskumy už ukázali, že väčšina ľudí by uvažovala nad zmenou súčasnej banky v prípade, že by výrazne zvýšila poplatky za vedenie bežného účtu. Avšak, ako pri každom podnikaní, a teda aj v tomto prípade platí, že banky nie sú charita. Banky sú navyše zaťažené viacerými regulačnými obmedzeniami a opatreniami, a to si vyžaduje náklady.

Niektorí ľudia nedôverujú internetovým bankám. Zdôvodňujú to tým, že nemajú kamenné pobočky. Avšak bankám s kamennými pobočkami vyčítajú vysoké poplatky. Pobočka niečo stojí, rovnako ako personál v nich.