Dostupnosť bývania sa zhoršila, ceny úverov pre bežných ľudí budú závisieť od konsolidačných opatrení

Bývanie tvorí nezanedbateľnú položku rozpočtu domácností. Dostupnosť bývania sa však zhoršila, a to kombináciou rastúcich úrokových sadzieb, menej dostupných hypoték a stále vysokých cien nehnuteľností. Ako skonštatoval analytik 365.bank Tomáš Boháček, zásadnejšou témou, ktorú ľudia začínajú riešiť, sú nájomné byty.

V druhej polovici roka sa očakáva znižovanie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky, avšak dopad tohto kroku z pohľadu úrokových sadzieb na hypotékach pre koncového spotrebiteľa bude závisieť aj od konsolidačných opatrení vlády. Tie sa totiž premietajú do rizikových prirážok a ovplyvnia skutočnosť, za koľko si bude Slovensko požičiavať ako krajina, To sa následne vo významnej miere prejaví aj na cenách úverov pre bežných ľudí.

Pokles záujmu o kúpu nehnuteľnosti bude naďalej pretrvávať. A aj keď bude popularita nájmu rásť, preferovanie kúpy vlastnej nehnuteľnosti bude podľa analytika naďalej silné.

Bankový odvod a dopad na klienta

V poslednom období sa hovorí o zavedení bankového odvodu. Z vyjadrení súčasnej vlády je isté, že sa v dohľadom čase stane realitou. Strana Smer-SD nie raz informovala, že sa chystajú na rekordné zisky bánk a že chcú, aby celkové zdanenie bánk bolo v budúcom roku podstatne vyššie, ako je tomu doteraz. Cieľom je zabezpečiť, aby sa banky spolupodieľali na financovaní základných verejných funkcií štátu.

Národná banka Slovenska si však nemyslí, že by mala byť ohrozená stabilita bankového sektora. Ziskovosť bánk výrazne stúpla. A teda, ak sa aj bankový odvod zavedie, čo centrálna banka očakáva, že sa zavedie, neočakávajú, že by to ohrozilo stabilitu bánk. No bude záležať aj od toho, ako dlho bude odvod platiť.

Generálny riaditeľ 365.bank Andrej Zaťko skonštatoval, že dopad odvodu na banky bude, samozrejme, negatívny. Avšak pri otázke, aký dopad to bude mať na bežných ľudí, teda na klientov a či možno očakávať drahšie úvery, bol zdržanlivejší.

Banky sú podľa Zaťka zo zákona povinné dosahovať zisk. A aby vedeli rásť, musia tvoriť rezervy, ktoré sa tvoria práve zo ziskov. Ak sa zisk bánk obmedzí, obmedzí sa aj schopnosť bánk tvoriť rezervy. No Zaťko vyjadril porozumenie nad spoločenskou zodpovednosťou a všetko bude podľa neho závisieť od toho, aká bude miera zdanenia. No čísla, ktoré sa objavovali ešte pred voľbami, boli podľa neho drastické.

Každá situácia má riešenie

Ako doplnil Tomáš Barbarič z 365.bank, je niekoľko spôsobov, ako si možno znížiť mesačnú splátku hypotéky. V závislosti od konkrétnej situácie každého človeka je možné napríklad predĺžiť aktuálnu dobu splatnosti, pokiaľ mu to vek dovoľuje. Väčšina hypoték totiž je už z časti splatená, čo oprávňuje banku pristúpiť k tomuto kroku.

Ďalšou možnosťou je mimoriadna splátka, ktorou sa zníži istina, a tým aj mesačná splátka. Klienti môžu zvážiť aj možnosti refinancovania hypotéky do inej banky, či konsolidácie viacerých úverov do jedného. Najdôležitejšia je však proaktívna komunikácia s bankou a netreba v prípade problémov čakať.

Asociácia slovenských inkasných spoločností hovorí, že je dobré si aj simulovať vyššie splátky vopred. Výhodou umelého zvyšovania výdavkov je postupné privykanie si na novú výšku splátky a zároveň vytváranie finančnej rezervy.

Ak sa obávate, že po skončení fixácie a následnom zvýšení úrokovej sadzby bude problém udržať si súčasnú životnú úroveň, nečakajte na šokovú terapiu. Začnite sa prispôsobovať už dnes. Hľadajte úspory najprv v spotrebe energie, potom v doprave a spotrebnom správaní. Plytvanie, napríklad aj v potravinách, sú výdavky, ktoré taktiež nepotrebujete mať.

No strašenie dlžníkov politikmi, že sa mesačná splátka zvýši o stovky eur, je podľa asociácie inkasných firiem nepravdivá. Pri súčasných sadzbách a zostatkoch úverov takýto scenár podľa nich nenastane. V individuálnych prípadoch, keď sa dlžník skutočne dostane do finančných problémov, mu banka môže vyjsť v ústrety.