Daňový poriadok mení pravidlá hry, sprísni sa aj sankčný rámec pri porušovaní povinností

Od 1. januára 2026 vstupuje do platnosti novela daňového poriadku, ktorá výrazne mení sankčný rámec pri porušovaní daňových povinností. Štát zvyšuje minimálne aj maximálne pokuty za správne delikty, no zároveň zavádza mechanizmus, ktorý má daňovníkov motivovať k rýchlej náprave. Nová úprava tak kombinuje tvrdší postih za porušenie pravidiel s finančnou úľavou pre tých, ktorí svoje povinnosti dodatočne splnia bez zbytočných prieťahov.
Možnosť symbolických sankcií
Zmeny sa dotýkajú najčastejších pochybení, s ktorými sa finančná správa stretáva v praxi. Prísnejšie sankcie hrozia napríklad za nepodanie daňového priznania v zákonnej lehote, nesplnenie registračnej či oznamovacej povinnosti, ignorovanie rozhodnutia správcu dane alebo iných nepeňažných povinností vyplývajúcich z daňových predpisov.
Dolná hranica pokút sa po novom posúva na 100 eur, čím sa eliminuje možnosť symbolických sankcií pri menej závažných porušeniach. Výraznejší posun podľa finančnej správy nastáva pri horných hraniciach pokút. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti, porušenie povinností uložených rozhodnutím správcu dane či iné nepeňažné delikty môže pokuta dosiahnuť až 10-tisíc eur.
Pri nesplnení registračnej povinnosti sa horný limit zvyšuje až na 30-tisíc eur. Najtvrdšie postihy hrozia pri nepodaní daňového priznania, kde sa maximálna sankcia môže vyšplhať na 30-tisíc alebo až 60-tisíc eur v závislosti od závažnosti prípadu. Nové sadzby sa však uplatnia len pri porušeniach, ku ktorým dôjde po 31. decembri 2025.
Cieľom nie je represia
Popri sprísnení sankcií novela prináša aj výrazný motivačný prvok. Ak daňový subjekt uhradí vyrubenú daň, rozdiel dane alebo neoprávnene uplatnený nárok do 15 dní od doručenia rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní, správca dane automaticky zníži pokutu na dve tretiny zákonom stanovenej výšky. Tento mechanizmus má podporiť rýchle uzatvorenie daňových sporov a obmedziť dlhodobé vymáhanie pohľadávok.
Prechodné ustanovenia pamätajú aj na prvé uplatnenie nových pravidiel. V prípadoch, keď bude rozhodnutie doručené po 31. decembri 2025 a daňový subjekt uhradí rozdiel dane do 15 dní, uloží sa pokuta rovno v zníženej výške dvoch tretín. Štát tým vysiela jasný signál, že cieľom nie je len represia, ale aj podpora dobrovoľného plnenia povinností.
Systematické porušovanie zákona
Ako vyplýva z dôvodov novely, ambíciou zákonodarcu je posilniť zodpovedné správanie daňových subjektov, zvýšiť preventívny účinok sankcií a zároveň motivovať k rýchlej úhrade vyrubených povinností. Vyššie pokuty majú odradiť od systematického porušovania zákona, zatiaľ čo zľava pri rýchlej úhrade má znížiť napätie medzi správcom dane a daňovníkmi a urýchliť tok verejných príjmov.
Pre podnikateľov aj fyzické osoby tak novela znamená jasné upozornenie, že administratívne chyby budú drahšie než doteraz. Zároveň však ponúka jednoduchý recept, ako minimalizovať následky, teda reagovať včas, zaplatiť bez odkladu a využiť zákonnú možnosť zníženej sankcie.