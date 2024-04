Chystáte sa darovať dve percentá z dane? Máte na to už len pár dní

Na darovanie 2 % z dane ostáva už len pár dní. Záujemcovia, ktorí chcú poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, majú na to čas do konca mesiaca. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru sa dá len na predpísanom tlačive v lehote do 30. apríla.

Daňovník, teda fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov z činnosti za rok 2023, a ktorý chce darovať podiel, podáva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na štruktúrovanom tlačive, ktoré je v katalógoch formulárov na portáli finančnej správy.

Kto môže darovať 3 percentá

Musí tam mať aj prílohu potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vystavuje zamestnávateľ. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

Darovať sa môžu aj 3 % z dane, ak zamestnanec v roku 2023 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín v zdaňovacom období. V takomto prípade treba doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia. Fyzická osoba môže darovať 2 % ale 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Zoznam prijímateľov

Daňovníci, ktorí si odložili podanie daňových priznaní, deklarujú podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie. Finančná správa daňovníkom odporúča, aby si vopred preverili, či sa nezisková organizácia, nadácia alebo občianske združenie nachádza v zozname prijímateľov, ktorý je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli finančnej správy.

Za zdaňovacie obdobie roka 2022 občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb viac ako 100 miliónov eur. Podporiť ich činnosť sa rozhodlo viac ako 970 tisíc daňovníkov.