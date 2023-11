Česi už majú svoje Ódorove lego kocky. Koho sa najviac dotkne konsolidačný balíček?

Podobne ako u nás, aj v Česku bežala takmer rok dlhá diskusia o potrebe zastabilizovania a ozdravenia verejných financií. Cieľom je zastaviť narastajúce deficity a nájsť nové možnosti úspor a zároveň aj nových príjmov do štátnej kasy. Česi sú o krok napred, pretože dlho očakávaný konsolidačný balíček parlament definitívne schválil v stredu.

Niektorí volali po väčších škrtoch

Vďaka balíčku by sa mal celkový schodok štátneho rozpočtu ČR znížiť v budúcom roku o 97 miliárd českých korún (takmer štyri miliardy eur) a do roku 2025 celkom o 150 miliárd českých korún (viac ako šesť miliárd eur). Finančné dosahy balíčka tak pripomínajú čísla, o ktorých sa niekoľko mesiacov rozprávame aj na Slovensku.

Podobne ako u nás, aj v ČR sa viedla diskusia, do akej miery má konsolidácia zasiahnuť bežných ľudí. Niektorí ekonómovia a politici, vrátane prezidenta Petra Pavla volali po väčších škrtoch a mali za to, že aj bežní ľudia by mali pocítiť, že krajina je v ťažkých časoch.

„Konsolidačný balíček by mal byť tvrdší. Ľuďom je potrebné vysvetliť, že budúce dva roky budú ťažké,“ uviedol prednedávnom prezident Pavel. Zdá sa pritom, že česká vláda dokázala konsolidáciu nastaviť tak, aby sa dotkla skôr firiem a štátu ako občanov.

Dopad predovšetkým na firmy

Česká politická opozícia tvrdí, že konsolidačný balíček je iba o zvyšovaní daní. Podľa premiéra českej vlády Petra Fialy by však rýchlejšie tempo konsolidácie nutne znamenalo väčší dopad na občanov a tiež znižovanie tempa investícií.

Podobne aj predstavitelia novej vlády na Slovenku pred voľbami vyhlasovali, že konsolidácia nemôže znížiť životnú úroveň ľudí, ale má dopadnúť predovšetkým na firmy, aspoň tie nadpriemerne zarábajúce s „nadmernými ziskami“.

Český konsolidačný balíček treba brať so zreteľom na české pomery. Preto hlavná časť úspor – až 54 miliárd českých korún (2,2 mld. eur) je z osekania prebujnenej dotačnej politiky. Pre Slovensko to nemusí byť hlavnou inšpiráciou.

Úspory v štátnej správe

Aj keď návrh opatrení našej úradníckej vlády (lego kocky) zahŕňal aj škrty v dotáciách, Ódorov kabinet tu videl priestor v sume 0,3 miliardy eur do roku 2026. Novú vládu Roberta Fica však môže inšpirovať, že takmer 20 miliárd českých korún (901 mil. eur) a teda 26 % z celkových úspor česká vláda našla v štátnej správe.

Čo sa týka hľadania nových príjmov do rozpočtu, česká cesta je najmä o vyššom zdanení firiem. Tu chce česká vláda získať 22 miliárd českých korún; respektíve 29 % z celkových nových príjmov.

Otázkou zostáva, že pokiaľ nechceme daňové zaťaženie firiem ďalej zvyšovať, slovenská vláda zrejme bude musieť siahnuť po avizovanom mimoriadnom zdanení bánk, ktoré premiér Fico avizoval už pred voľbami a nakoniec tento zámer potvrdil už aj v pozícii slovenského predsedu vlády.

Slovenská vláda sa pri konsolidácii verejných financií môže inšpirovať českým konsolidačným balíčkom aj v oblasti zvyšovania daní z nehnuteľností, rušením daňových výnimiek či úpravou dane z príjmov fyzických osôb, odvodov u dohodárov a SZČO.

(1 EUR = 24,666 CZK)