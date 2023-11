Black Friday: Deň nákupného šialenstva a zliav, pozor však na podvody

Každý rok sa milióny spotrebiteľov z celého sveta tešia na jedinečný nákupný zážitok, ktorý prináša Black Friday, teda čierny piatok. Je to možnosť získať produkty za nižšie ceny, ktoré by inak neboli dostupné. Mnohí obchodníci, od obchodov s elektronikou po odevné značky, ponúkajú zľavy na svoje produkty, aby prilákali zákazníkov a podnietili ich k nákupu.

Nový rozmer dostal čierny piatok na internete, kde e-shopy ponúkajú rôzne zľavy až do pondelka (Cyber Monday) alebo dokonca celý nasledujúci týždeň (Cyber Week). Spotrebitelia využívajú tento deň na to, aby nakúpili vianočné darčeky, domáce spotrebiče, alebo dokonca investovali do veľkých nákupov, ktoré by si inak nemohli dovoliť.

Pri všetkej tej radosti z nákupov niektorí kritici poukazujú na negatívne aspekty týchto zliav. Tvrdia, že masové nakupovanie môže viesť k nadmernému spotrebovaniu a plytvaniu, čo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Vzhľadom na túto kritiku sa niektoré značky a reťazce snažia zmeniť dynamiku Black Friday tým, že upriamia pozornosť na udržateľné a etické nákupy. Ponúkajú alternatívy, ako sú recyklované výrobky, alebo prispievajú časť svojich ziskov na charitatívne organizácie.

Ceny si porovnajte

Nákupný poradca Heureka.sk konštatuje, že Black Friday je predovšetkým marketingový ťah obchodníkov, a preto je dobré kontrolovať výsledné ceny s viacerými predajcami. Pri rozhodovaní o nákupe je dôležité myslieť na to, že ceny produktov sú často navýšené pred samotnou akciou alebo zľavy sú vypočítané z ceny, za ktorú produkt nikdy nebol v ponuke.

Veľkým pomocníkom na stránke nákupného poradcu Heureka môže byť graf „vývoj ceny“, ktorý nájde zákazník pod zoznamom e-shopov ponúkajúcich daný produkt. Vie si na ňom rozkliknúť možnosť “od počiatku vekov“.

Vďaka tomu uvidí vývoj priemernej aj minimálnej ceny za celú dobu, počas ktorej je daný tovar v ponuke e-shopov. Nie je neobvyklé, že historicky najnižšia cena je nižšia ako bombastická ponuka počas Black Friday, konštatuje Heureka.

Za veľkými zľavami hľadajte podvod

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) vyzýva ľudí, aby boli obozretní a nakupovali len na overených stránkach. Netreba totiž zabúdať, že na nákupné sviatky nečaká len spotrebiteľ, ale aj podvodníci.

Kyberútočníci si vedia podľa NBÚ vyrobiť podvodné stránky, ktoré neraz vyzerajú na nerozoznanie od tých pravých. Keby ste sa na nich rozhodli nakupovať, mohli by ste prísť o svoje peniaze, ale aj o osobné či platobné údaje. Útočník ich môže neskôr zneužiť.

Časté sú aj phishingové e-maily spojené s lákavými výpredajmi.

Ako sa chrániť?

Ak sa k vám cez e-mail alebo sociálne siete dostane reklama na úžasný výpredaj, spomaľte. Prečítajte si recenzie na stránku a zamerajte sa najmä na negatívne recenzie. Pozitívne si mohol obchodník vytvoriť sám.

Láka Vás stránka na ceny, ktoré nekorešpondujú s cenami u ostatných predajcov? Mali by ste sa jej vyhnúť. Aj počas Black Friday alebo Cyber Monday oficiálni predajcovia dodržiavajú podobnú cenovú politiku. Je preto nepravdepodobné, že na jednej stránke nájdete produkt oveľa lacnejší, ako na iných.

Oficiálne online obchody vo väčšine prípadov ponúkajú zákazníkom viaceré možnosti platby – kartou, na dobierku, prevodom alebo pri osobnom prevzatí. Ak ponúkajú platbu kartou, uistite sa, že je zabezpečená a prebieha cez oficiálnu platobnú bránu banky alebo spoločnosti, ktorá môže takéto služby poskytovať.

Vytvorte si jednorazovú kartu

Ako radí Tatra banka, vytvorte si na online nákupy jednorazovú kartu v mobilnej aplikácii alebo cez internetbanking. Údaje z debetnej alebo kreditnej karty môžu byť ľahko zneužité podvodníkmi.

Medzi ďalšie užitočné tipy, ako ochrániť svoju kartu, Tatra banka zaradila zníženie si limitu na platenie. „Znížte si internetový limit na 0 eur a len počas nákupu si ho navýšte na požadovanú výšku platby,“ radí Tatra banka.

Klienti by sa mali vyhýbať aj ukladaniu svojich údajov z platobnej karty. „Pri každej online platbe ich zadajte nanovo. Za tovar neplaťte uprostred procesu doručovania. Ak ste si objednali tovar na dobierku, počkajte s platbou až na kuriéra. Nikdy neklikajte na odkazy v SMS správe alebo v e-maile. Len podvodníci žiadajú úhradu uprostred procesu doručovania,“ upozorňuje Tatra banka.

Nevypĺňajte zbytočné osobné údaje

Seriózny online obchod od spotrebiteľa podľa NBÚ nežiada viac osobných údajov, ako je nevyhnutné pre doručenie objednaných produktov. Ak pri registrácii alebo platbe predajca žiada zadanie neštandardných údajov, ako rodné číslo, dátum narodenia, alebo číslo občianskeho preukazu, pravdepodobne pôjde o podvodné konanie s cieľom získať osobné údaje.

Všímajte si odkaz stránky v prehliadači. Sústreďte sa na preklepy v ňom, ale aj na symbol zámku, ktorý by sa pri ňom mal nachádzať. Ak sa nachádza, stránka má https protokol. Nespoliehajte sa však len na tento symbol, keďže zneužiť ho vedia aj útočníci.

Pozornosť venujte aj informáciám na stránke, a to napríklad obchodným podmienkam, fakturačným údajom a tomu, či sú na stránke uvedené kontakty na predajcu alebo jeho zákaznícky servis. „Ak chýbajú, odíďte z nej,“ radí NBÚ.

Ak bola doména registrovaná iba niekoľko dní pred tým, ako začala ponúkať produkty alebo len pár dní pred Black Friday, môžete to považovať za podozrivé. Overiť si to môžete prostredníctvom voľne dostupných webových nástrojov, napríklad https://www.whois.net.

Aj auto si môžete kúpiť v zľave

K zľavám tohto typu sa pripojila napríklad aj skupina Aures Holding so značkou AAA Auto. „Tento výpredajový sviatok sa zabýval už aj v našej domovine a za posledné roky sa nám osvedčil, ako skvelý prostriedok na podporu predaja,“ uviedla generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Aures Holdings Karolína Topolová.

Tohtoročné predajné výsledky sú zatiaľ podľa nej najlepšie v ich 31-ročnej histórii. A zo skúseností v predchádzajúcich rokoch firma vie, že privedie mnoho zákazníkov, ktorí napríklad kúpu auta dlhšiu dobu odkladali a radi by takýto nákup vyriešili do Vianoc.

Celkovo vzaté, Black Friday zostáva jeden z najväčších nákupných dní v kalendári. Či už ho ľudia vnímajú ako príležitosť na získanie skvelých zliav alebo kritizujú jeho dopady na spoločnosť, jedno je isté. Black Friday má silný vplyv na spotrebiteľské správanie a obchodný svet a zrejme bude pokračovať v tomto trende aj do budúcnosti.

Niečo z histórie…

Black Friday vždy pripadá na piatok po Dni vďakyvzdania, je to posledný novembrový piatok. Považuje sa za začiatok predvianočnej nákupnej horúčky.

Traduje sa, že termín Black Friday, teda čierny piatok, vznikol vo Philadelphii. Policajti, taxikári a vodiči autobusov takto označovali deň po Dni vďakyvzdania. Ten bol typický tým, že v uliciach vládol zmätok a tvorili sa veľké dopravné zápchy.

Podľa iných zdrojov Black Friday odkazuje na účtovný zisk. V starých účtovných knihách sa straty, teda záporné sumy, zaznamenávali červeným atramentom a čierny atrament ukazoval pozitívne sumy. Čierny piatok sa tak považuje za začiatok obdobia, kedy obchodníci už nemajú straty a namiesto toho majú zisk.