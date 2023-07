Ako zistím, či mám druhý pilier a akú investičnú stratégiu je dobré zvoliť?

Dôchodok je potrebné riešiť ešte v produktívnom veku. Nie je rozumné spoliehať sa iba na dôchodok od štátu. Starnutie populácie nám naznačuje, že dôchodky môžu byť príliš nízke. A preto sporenie na dôchodok má podľa Finančného kompasu veľký význam.

Do dôchodku môžete odísť omnoho skôr a so sporením si viete zabezpečiť pohodlný dôchodok. Jednou formou sporenia si je aj druhý pilier.

Čo je druhý pilier a ako funguje

Druhý pilier je sporenie, ktorého účelom je zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe, prípadne pozostalým v prípade jeho smrti. Predstavuje kapitalizačný pilier, to znamená, že výška dôchodkovej dávky je závislá od zaplatených príspevkov do tohto piliera a ich zhodnotenia.

Zaviedla sa automatická účasť v druhom pilieri pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023, a ktorá nemá viac ako 40 rokov. Fyzická osoba môže podľa Finančného kompasu uzatvoriť prvú zmluvu s ktoroukoľvek dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti v druhom pilieri. V prípade, ak si osoba nevyberie dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sama, určí jej ju Sociálna poisťovňa.

Účasť v druhom pilieri nie je povinná. Máte možnosť do dvoch rokov od vzniku prvej účasti v druhom pilieri vystúpiť a zároveň máte právo do druhého piliera opäť vstúpiť. Z povinných odvodov, ktoré sú zasielané zamestnávateľom do Sociálnej poisťovne, bude poisťovňa časť posielať na váš osobný účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje váš druhý pilier. Neplatíte nič, len svoje odvody investujete na svoj dôchodok.

Údaje sú na výplatnej páske

Ak zamestnanec nevie, či má uzatvorenú zmluvu o druhom pilieri, je dobré skontrolovať si výplatnú pásku. Ak ste si začali sporiť na dôchodok, na páske by ste mali nájsť údaj o tom, koľko eur z vašej mzdy ide na starobné dôchodkové sporenie. Sociálna poisťovňa spravuje všetky zmluvy starobného dôchodkového sporenia. Ak máte aktívnu zmluvu, vedia vám povedať aj to, v ktorej spoločnosti máte druhý pilier.

Každá DSS je zo zákona povinná každoročne posielať svojim klientom výpis z osobného dôchodkového účtu. Z tohto výpisu by malo byť podľa Finančného kompasu zrejmé, v ktorej dôchodkovej spoločnosti ste. Nájdete na ňom aj informáciu o tom, v ktorom dôchodkovom fonde si sporíte. Každá dôchodková spoločnosť je povinná ponúknuť svojim klientom dva základné typy fondov, garantovaný a negarantovaný.

Správna stratégia

Rozdiel v nasporenej sume na dôchodku medzi sporiteľom, ktorý si sporí v garantovaných fondoch, oproti tomu, ktorý si sporí v negarantovaných fondoch, môže byť aj niekoľkonásobný. Každá dôchodková spoločnosť má v ponuke rôzne dôchodkové fondy, a to dlhopisové, akciové, zmiešané a indexové. „Iba dlhopisový fond má garantovaný výnos. S najväčšou pravdepodobnosťou vám tento fond veľa nezarobí, keďže výnosy sa pohybujú okolo troch percent ročne,“ uvádza Finančný kompas.

Výnosy akciových fondov sa pohybujú okolo sedem percent ročne. Zmiešané fondy rozkladajú kapitál medzi akcie a dlhopisy v rôznom pomere. Podľa pomeru rozloženia sa potom priemerný ročný výnos pohybuje medzi výnosmi dlhopisových a akciových fondov. Indexový fond je riadený pasívne, teda bez zásahu portfólio manažéra.

Vaše peniaze v druhom pilieri sú investované v týchto fondoch. Keďže si môžete sami zvoliť, do akých fondov peniaze pôjdu, sami dokážete ovplyvniť, aký výnos dosiahnete. Je preto potrebné vhodne zvoliť správcovskú spoločnosť, ale tiež samotné fondy. Pri výnosnejších fondoch musíte počítať s tým, že majú aj vyššiu volatilitu, teda mieru kolísania hodnoty.

Sporenie na dôchodok

Spoliehať sa na dôchodok od štátu je hazardovanie s budúcnosťou, varujú odborníci. Radia mladým ľuďom, aby nečakali zbytočne dlho a plánovali finančný život od prvej výplaty. „Nejde ani tak o to, koľko si mladý človek odkladá, ale aký čas si na odkladanie vyhradí,“ upozorňuje odborník na osobné financie z Partners Martin Daráš.

Situácia s dôchodkovým systémom je na Slovensku, ale aj v iných krajinách, dlhodobo neudržateľná. „To je jednoducho fakt, na ktorý musí reagovať každý pracujúci človek, ktorý chce svoj dôchodok prežiť dôstojne. Príprava na vlastné zabezpečenie penzie preto nie je vecou luxusu, ale skôr pudom finančnej sebazáchovy,“ upozorňuje Martin Daráš.

Začať treba čo najskôr, ideálne od prvých príjmov. „Čas zohráva najdôležitejšiu úlohu a práve vstup na pracovný trh je ideálnym obdobím, kedy začať. Platí pravidlo, že z príjmu si určitú časť najskôr odložím a žijem z toho, čo ostane. Z dlhodobého hľadiska tento princíp podporuje finančnú disciplínu a prináša vynikajúce výsledky,“ tvrdí odborník.