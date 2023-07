V rámci dôchodkového zabezpečenia existuje aj štvrtý pilier. Má zmysel?

O prvom a druhom pilieri dôchodkového zabezpečenia zrejme už počul každý a možno ste sa stretli aj s tretím pilierom. Poznáte však pojem štvrtý pilier?

Hlavným dôvodom vzniku rôznych stupňov dôchodkového zabezpečenia je diverzifikácia rizika. „Inak povedané, aby sme sa nespoliehali výlučne na jeden zdroj príjmu, od ktorého budeme závislí na dôchodku,“ uvádza Národná banka Slovenska.

Štátom zabezpečovaný prvý pilier je možné vnímať ako základ, ktorý si záujemca vie doplniť kapitalizačnými, teda sporiacimi piliermi, ako sú napríklad druhý a tretí doplnkový dôchodkový pilier.

Čo je štvrtý pilier?

Pod pojmom štvrtý pilier sa skrýva jednoducho iná dobrovoľná forma sporenia na dôchodok nad rámec prvých troch pilierov.

Dobrovoľné druhy sporenia môžu mať formu kapitalizačných schém sporenia. Kapitalizačný znamená, že vaše príspevky sú investované na finančných trhoch, a to do rôznych dlhopisových, akciových či indexových fondov. Nie nadarmo sa hovorí: nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka.

Štvrtý pilier je forma sporenia na dôchodok, kde sú príspevky sporiteľa, tak ako v druhom a treťom pilieri, investované na finančných trhoch. Ako štvrtý pilier tak môžu slúžiť podľa národnej banky rôzne investičné produkty s cieľom dlhodobého sporenia. Tvoria ho rôzne možnosti súkromného sporenia na dôchodok alebo súkromné investície, ktorých cieľom je zabezpečenie na dôchodok.