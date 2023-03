Akciové trhy v Ázii po šokujúcom krachu amerických bánk väčšinou poklesli

Akcie v Ázii v pondelok väčšinou klesli. Bolo to spôsobené piatkovým dianím na Wall Street a obavami vyvolanými krachmi dvoch amerických bánk Silicon Valley Bank a Signature Bank, že by to mohlo mať dopad na celý svet.

Poklesy však boli relatívne utlmené po ubezpečeniach zo strany predstaviteľov USA, že Spojené štáty podnikli kroky na zmiernenie týchto „šokov“.

Index hongkonskej burzy Hang Seng si pripísal 1,4 % a čínsky akciový index Shanghai Composite vyskočil o 0,3 %. Tokijský index Nikkei 225 však zamieril nadol o 1,6 %, index juhokórejskej burzy Kospi stratil 0,4 % a austrálsky index S&P ASX 200 si pohoršil o 0,3 %.