Akcie na Wall Street poskočili, ázijský trh si pohoršil

Akcie na Wall Street v pondelok síce poskočili, no ani to pravdepodobne nezabráni tomu, že tohtoročný september bude pre americký akciový trh najhorším mesiacom v roku. Akcie v ostatnom čase trápi to, že americký Federálny rezervný systém (Fed) bude pravdepodobne udržiavať úrokové sadzby vysoko až do budúceho roka, aby zabezpečil zníženie inflácie v súlade s cieľom.

Index S&P 500 v pondelok stúpol o 0,4 percenta na 4 337,44 bodu, priemyselný index Dow Jones si polepšil o 0,1 percenta a uzavrel na úrovni 34 006,88 bodu. Technologický Nasdaq sa posunul nahor o 0,5 percenta na 13 271,32 bodu. Akcie menších spoločností v pondelok taktiež vzrástli a index malých firiem Russell 2000 stúpol o 0,4 percenta na 1 784,24 bodu.

Ázijské akcie v utorok klesli. Tokijský index Nikkei 225 oslabil o 0,6 % na 32 469,85 bodu, austrálsky index S&P ASX 200 v Sydney si pohoršil o 0,5 % na 7 042,50 bodu, hongkonský Hang Seng klesol o 0,9 % na 17 578,90 bodu, juhokórejský Kospi sa prepadol o takmer 1 % na 2 471,30 bodu a čínsky akciový index Shanghai Composite si pohoršil o 0,2 % na 3 110,86 bodu.